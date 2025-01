Cận cảnh những điểm "xe dù, bến cóc" cần xử lý trên Quốc lộ 1

Từ đầu năm 2025 (Nghị định 168 có hiệu lực), ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy trên Quốc lộ 1, đoạn qua TP HCM, tình trạng các nhà xe đón, trả khách sai quy định đã giảm đáng kể.

Đoạn trước Khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Trung, TP Thủ Đức hoạt động đã quy củ hơn.

Cụ thể, đoạn trước Khu chế xuất Linh Trung (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) có biển báo "cấm dừng, cấm đỗ" từ 6-20 giờ, trước đây mỗi ngày có hàng trăm xe khách giường nằm hoạt động bát nháo, vô tư đón khách, lấn chiếm đường, biến khu vực này trở thành một bến "lậu" thì nay không còn.

Cũng tại TP Thủ Đức, tại đoạn qua Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh) hay Quốc lộ 1 (đoạn phường Tam Bình, Hiệp Bình Phước) tình trạng "xe dù, bến cóc" cũng giảm.

Song vẫn còn một số vị trí trên Quốc lộ 1 như tại các cây xăng, quán nước... xe khách đón, trả khách sai quy định, gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Cụ thể, lúc 21 giờ 20 tối 13-1, xe khách giường nằm của nhà xe Minh Hoan (tuyến Đồng Nai - Biên Hoà) chạy trên Quốc lộ 1, hướng ngã tư An Sương về miền Tây. Khi đến đoạn cây xăng dầu 540, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân bất ngờ tấp vào lề đường đón 3 hành khách.

Xe khách giường nằm của nhà xe Minh Hoan dừng đón khách ngay đoạn đoạn cây xăng dầu 540, Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

5 phút sau, xe khách giường nằm của nhà xe Huệ Nghĩa (tuyến Bình Dương - An Giang) cũng dừng xe đón khách rồi rời đi. Đáng nói, lúc này có nhiều xe máy, ô tô di chuyển phía sau bị chặn lại, không dám vượt qua.

Cũng tại đoạn cây xăng dầu 540, hơn 1 giờ có mặt, chúng tôi ghi nhận hàng chục xe khách giường nằm dừng đón trả khách hoặc giao nhận hàng hoá. Bát nháo là vậy song không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Cũng trên Quốc lộ 1, hướng về miền Tây, ngay dưới chân cầu vượt Gò Mây, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, lúc 20 giờ 10 tối 13-1, xe limousine của nhà xe Tuyết Mai ngang nhiên dừng trên đường đón 2 hành khách.

Xe limousine của nhà xe Tuyết Mai dừng đón khách ngay cầu vượt Gò Mây, Quốc lộ 1.

Khu vực này ngay chân cầu, các phương tiện di chuyển xuống dốc nhanh, xe khách tấp vào đón khách bất ngờ gây tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đáng sợ hơn là có lúc 3-4 xe khách giường nằm như nhà xe Thành Công, Tâm Phong, Vân Thuận… tấp vào đón khách, giao nhận hàng hoá, khiến nhiều phương tiện phải thắng gấp. Tại đây cũng có một số quán cóc bố trí bàn, ghế bán nước để khách ngồi chờ, diễn ra bát nháo.

Anh Trần Bảo Tâm (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho hay chiều đến tối khuya, lượng xe di chuyển qua chân cầu vượt Gò Mây rất đông, nhưng nhiều xe khách dừng đón khách đã chắn hết đường. "Tôi phải luồn lách giữa các xe khách, có hôm phải dừng lại hẳn vì không di chuyển được" – anh Tâm nói.

Xe khách giường nằm của nhà xe Liên Hưng dừng đón khách ngay biển cấm dừng và đỗ xe trên Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân.

Tại một điểm "bến cóc" khác, đoạn trước số 683 Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân dù được đặt biển cấm dừng, đỗ xe và cảnh báo khu vực có giám sát, xử phạt bằng camera nhưng lúc 21 giờ 50 tối 13-1 xe khách giường nằm Liên Hưng (tuyến TP HCM - Khánh Hoà) vẫn dừng đón khách ngay biển cấm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM, cho hay dự báo TP HCM bắt đầu vào đợt cao điểm đi lại cuối năm, từ đây đến Tết Nguyên đán, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao.

Các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách cũng tăng trong dịp Tết. Công an TP HCM đã triển khai kế hoạch cho tất cả các đơn vị thuộc Công an TP HCM về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xe khách giường nằm của nhà xe Huệ Nghĩa dừng nhận hàng hoá ngay đoạn đoạn cây xăng dầu 540, Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

Xe khách giường nằm của nhà xe Thành Công dừng nhận hàng hoá ngay cầu vượt Gò Mây.