Cận cảnh "thị hậu" Baeksang 2025 Kim Tae-ri

Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang 2025 đã diễn ra tối 5-5 và nhiều tên tuổi được vinh danh. Trong đó, Kim Tae-ri đã vượt qua nhiều ứng viên: IU, Go Min-si, Kim Tae-ri, Kim Hye-yoon, Jang Nara để giành chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" mảng phim truyền hình.

Kim Tae-ri nhận giải

Cô được vinh danh nhờ vai Yoon Jeong-nyeon trong phim "Jeongnyeong: The star is born". Phim lấy bối cảnh ngay sau Chiến tranh Triều Tiên vào những năm 1950, Jeong-nyeon - một cô gái sinh ra với năng khiếu ca hát, đã gia nhập đoàn Yeoseong Gukgeuk và lớn lên ở đó.

Tác phẩm được chuyển thể từ web-toon, do Jung Ji-in đạo diễn. Kim Tae-ri nhận được nhiều lời khen với vai diễn của mình nên việc cô đăng quang "thị hậu" không bất ngờ với công chúng Hàn Quốc.

Họ khen ngợi: "Chúc mừng Kim Tae-ri, cô xứng đáng", "Với diễn xuất của Kim Tae-ri, không có gì phải bàn cãi nhưng cũng tiếc cho IU", "Tôi không cần cân nhắc cũng đoán được người chiến thắng là ai"…

Kim Tae-ri sinh năm 1990, được công nhận nhờ vai diễn đột phá Sook-hee trong phim được giới phê bình đánh giá cao "The Handmaiden" của Park Chan-wook. Phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes và mang về cho cô giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất". Cô tiếp tục đóng vai chính trong: "1987: When the Day Comes" (2017), "Little Forest" (2018), "Space Sweepers" (2020).

Kim Tae-ri là diễn viên trẻ tài năng của Hàn Quốc

Ngoài điện ảnh, cô tham gia nhiều phim truyền hình và thành công với: "Mr. Sunshine", "Twenty-Five Twenty-One", "Revenant"…

Đây là lần thứ 2 minh tinh này trở thành "thị hậu" sau thành công ban đầu từ phim "Twenty-Five Twenty-One" năm 2022.

Thị đế của Baeksang 2025 là tài tử Ju Ji-hoon với vai diễn trong phim "Trung tâm chăm sóc chấn thương".

Ju Ji-hoon

Phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

Bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" thắng đậm với 4 giải: "Phim truyền hình xuất sắc nhất", "Nữ phụ xuất sắc nhất", "Nam phụ xuất sắc nhất" và "Kịch bản xuất sắc nhất".

Ở mảng điện ảnh, "ảnh đế" vinh danh Jo Jung-suk nhờ vai diễn hóa ấn tượng trong "Pilot" và "ảnh hậu" thuộc về Jeon Do-yeon.