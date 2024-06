Cận cảnh “trận địa” pháo hoa trước thềm khai mạc DIFF 2024

Diễn ra vào tối 8-6, đêm Khai mạc được cho là đêm đáng xem nhất trong mùa DIFF 2024. Hiện, cổng bán vé trực tuyến (diff.vn) vẫn đang mở với mức giá từ 800.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo 5 hạng khán đài.

Đặc biệt dành riêng cho du khách Việt, Combo All in One (bao gồm 1 vé DIFF, 1 vé cáp treo lên Bà Nà và 1 suất buffet trưa) có giá chỉ từ 1.750.000 đồng cho người lớn và 1.500.000 đồng cho trẻ em.