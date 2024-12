Cần cơ chế đãi ngộ thỏa đáng để thu hút nhân tài vào khu vực công

Ngày 26-12, Tạp chí Cộng sản - Cơ quan Thường trực tại miền Nam cùng Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP HCM tổ chức hội thảo khoa học "TP HCM nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công gắn với khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung".

TS Phùng Ngọc Bảo, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam (trái) và TS Trương Cộng Hòa, quyền Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP HCM chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, PGS.TS Trần Thọ Quang, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại Miền Trung – Tây Nguyên, cho rằng thời gian qua trong phạm vi cả nước và ở TP HCM, đội ngũ cán bộ cũng như cơ chế trong hành chính công có rất nhiều tồn tại được nhìn thấy, như: thu nhập thấp, công việc quá nhiều, áp lực các mặt, mức độ hoàn thành công việc của cá nhân rất khó khăn vì công việc và áp lực quá lớn, môi trường làm việc còn hạn chế…

PGS.TS Trần Thọ Quang cho rằng cần nhiều giải pháp đồng bộ để tăng sức hút người tài vào làm việc khu vực công.

Theo ông, hiện nay, khu vực tư cạnh tranh với khu vực công lớn, trong đó sức hấp dẫn môi trường việc làm với cán bộ trẻ, thậm chí cán bộ trưởng thành, qua đó cho thấy cách thức quản trị, đãi ngộ rất quan trọng. Thời gian qua có hiện tượng chảy máu chất xám ở khu vực công, thậm chí trong một khảo sát cho thấy một tỉ lệ lớn cán bộ sẵn sàng rời nhiệm vụ.

"Giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là các vụ án, vụ việc cũng tạo cán bộ tâm tư lớn. Sức hấp dẫn làm việc khu vực công hạn chế đi nhiều, đây là thách thức lớn" – ông Quang nhận định.

Từ đó, ông cho rằng cần xây dựng môi trường làm việc, hồi sinh, làm sống lại sức hút ở khu vực công với cán bộ, công chức. Ông đưa ra một số giải pháp: cải thiện tổng thể thu nhập; kiến tạo môi trường làm việc; hoàn chỉnh đến mức tối đa cơ chế chính sách, thể chế, luật pháp để tự thể chế bảo vệ cán bộ.

"Hệ thống văn bản pháp luật quá lớn, thay đổi thể chế, luật pháp là thay đổi mang tính căn bản mà không phải ngày một ngày hai làm được. Nhưng nếu không thay đổi thế chế, cơ chế làm việc, vận hành bộ máy thì việc bảo vệ cán bộ tiếp tục đặt ra thách thức lớn" – ông Quang nói.

TS Quang cho rằng nếu sự an toàn trong vận hành công việc của cán bộ không được đảm bảo thì sức hút sẽ giảm hơn rất nhiều. "Cán bộ lúc nào cũng nơm nớp lo âu, biên độ giữa đúng – sai vẫn mong manh thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ không phát huy được tối đa năng lực, trình độ mà lúc nào cũng tư duy làm an toàn để đảm bảo hôm nay vẫn đúng, ngày sau vẫn đúng để đảm bảo an toàn cho mình" – ông Quang nói. Theo ông, trong các mặt thì hoàn chỉnh về thể chế, luật pháp là quan trọng nhất.

Ngoài ra, vấn đề quan trọng nữa là phương án tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ như quy hoạch, giao việc, bổ nhiệm, luân chuyển… là then chốt. Từ thực tiễn quy mô kinh tế, dân số của TP HCM, ông cho rằng áp dụng tính chất đặc thù là câu chuyện hết sức quan trọng.

PGS.TS Vũ Tuấn Hưng nhấn mạnh môi trường làm việc an toàn để cán bộ thể hiện, cống hiến.

PGS.TS Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng cần phải thu hút được người tài, tạo môi trường an toàn để người ta thể hiện, cống hiến.

"Cần đảm bảo yếu tố tinh thần lẫn vật chất, có danh và thực, cơ hội thăng tiến thì mới mới thu hút được người có năng lực vào làm việc. Nếu môi trường tốt, thể chế tốt, động lực tốt và phân cấp phân quyền phân quyền tốt thì chắc chắn thu hút được người có năng lực, có tài về làm việc cho hệ thống nhà nước" – ông Hưng nói.