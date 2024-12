Cần cơ chế đủ mạnh để hỗ trợ giáo viên vùng khó khăn

Cô Chiêm Thị Bạch Yến, giáo viên Trường Mầm Non xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, kiến nghị Bộ Giáo dục và Ðào tạo tăng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non để thu hút được giáo viên và giúp các cô yên tâm công tác. Đồng thời, đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu trước 5 năm so với quy định, bởi với công việc chăm trẻ và thời gian lao động dài từ 10 đến 11 tiếng/ngày, các cô giáo đã quá 55 tuổi không đủ sức khỏe, tinh mắt và sự nhanh nhạy để chăm sóc trẻ một cách tốt nhất.