Cán đỉnh đèo Ngang đầu tiên, Bùi Duy Tùng tạm giữ Áo chấm đỏ Cúp truyền hình HTV-Tôn Đông Á 2025

Đoàn đua qua địa phận Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Ngày 10-4, chặng 7 cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP HCM (HTV) - Tôn Đông Á 2025 diễn ra từ TP Vinh (Nghệ An) đi TP Đồng Hới (Quảng Bình) với lộ trình dài nhất giải - 197,5 km.

Vượt ngọn đèo Ngang, tay đua Bùi Duy Tùng (Hà Nội) đã tấn công thành công, về nhất trên đỉnh đèo, qua đó giành chiếc Áo chấm đỏ dành cho "vua leo núi".

Tay đua Nick Kergozou có được chiến thắng lần thứ 3 sau khi cán đích đầu tiên tại chặng 7

Trong khi đó, ở nhóm đông phía sau, các đội mạnh kiểm soát chặt để bảo vệ các danh hiệu cá nhân. Gần về đích, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long phối hợp kéo đoàn nhằm hỗ trợ ngoại binh Nick Kergozou - người sau đó đã cán đích đầu tiên nhờ cú nước rút mạnh mẽ.

Đây là chiến thắng chặng thứ 3 của tay đua người New Zealand, giúp anh giữ vững Áo xanh và gia tăng cách biệt về điểm số với các đối thủ.

Về nhì và ba chặng 7 lần lượt là Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group) và Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Với kết quả này, Tấn Hoài tiếp tục giữ Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất và gia tăng khoảng cách lên 5 giây so với các đối thủ cạnh tranh.

Ở các danh hiệu còn lại, Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) vẫn giữ Áo vàng sau 7 chặng, còn Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long) bảo vệ thành công Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Công ty CP Đại Nguyên, nhà phân phối của Tôn Đông Á – đã trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình.

Ngày 11-4, các tay đua bước vào chặng 8 từ TP Đồng Hới đến TP Huế với chiều dài 171,5 km.