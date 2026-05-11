Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM: Sức hút từ khu đô thị biển

Những ngày đầu tháng 5-2026, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không khí thi công tại đại công trường Vinhomes Green Paradise diễn ra khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt, xe cơ giới, công nhân hoạt động liên tục, tạo nên nhịp phát triển sôi động tại vùng biển phía Nam TP HCM.

Kinh doanh ngày càng nhộn nhịp

Không chỉ bên trong đại dự án, diện mạo khu vực Cần Giờ cũng đang thay đổi nhanh chóng. Nhiều hàng quán, cửa hàng dịch vụ mới xuất hiện, nhất là quanh khu vực chợ Hàng Dương trở nên nhộn nhịp hơn trước. Các hoạt động du lịch, ăn uống, lưu trú bắt đầu sôi động khi lượng khách đến tham quan, tìm hiểu dự án ngày càng tăng.

Anh Nguyễn Tấn Đại, nhân viên một nhà hàng gần khu đô thị Vinhomes Green Paradise, cho biết chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, khu vực này đã thay đổi rõ rệt. Nhà hàng nơi anh làm việc đông khách hơn, nhất là vào các dịp diễn ra sự kiện, lễ hội thu hút đông du khách đến tham quan và trải nghiệm.

"Trước đây, tôi làm việc ở trung tâm TP HCM nhưng từ khi dự án triển khai đã chuyển về Cần Giờ để gần nhà. Công việc ổn định hơn và tôi cũng kỳ vọng các dự án lớn sẽ giúp địa phương phát triển mạnh, người dân có thêm cơ hội cải thiện thu nhập" - anh Đại bày tỏ.

Bà Ana Huỳnh, chủ chuỗi Hanok Spa tại khu đô thị Vinhomes Grand Park (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM), cho biết nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trị liệu và thư giãn theo hướng chuyên sâu về thân - tâm - trí đang tăng nhanh trong những năm gần đây. Tại các khu đô thị quy mô lớn, nhu cầu này càng rõ nét khi cư dân ngày càng ưu tiên chất lượng sống và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Chính vì nhận thấy tiềm năng đó nên bà Ana Huỳnh kỳ vọng khu đô thị Vinhomes Green Paradise sớm hình thành để có thể tìm kiếm vị trí phù hợp đầu tư mở rộng chuỗi Hanok Spa trong thời gian tới. "Điều tôi quan tâm lúc này không chỉ là nguồn khách mà còn là việc chuẩn bị nhân sự, đào tạo đội ngũ để có thể phục vụ tốt hơn ngay từ đầu" - bà chia sẻ.

Không chỉ giới kinh doanh, nhiều nhà đầu tư địa ốc cũng bắt đầu tìm kiếm cơ hội tại Cần Giờ. Ông Phạm Vũ Trường Sơn, Giám đốc Dự án của Smart Property - đơn vị phân phối chiến lược của dự án Vinhomes Green Paradise, cho biết doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều giao dịch với giá trị từ vài chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng cho các sản phẩm bất động sản tại đây.

Theo ông Sơn, sức hút của dự án không chỉ đến từ quy mô mà còn ở chiến lược hợp tác với các thương hiệu vận hành khách sạn quốc tế. Bên cạnh hệ thống Vinpearl, chủ đầu tư đã ký kết với các tập đoàn quản lý khách sạn lớn như Marriott International và IHG Hotels & Resorts để đưa nhiều thương hiệu cao cấp về Cần Giờ. Trong đó, các thương hiệu như The Ritz-Carlton và Marriott Hotel dự kiến phát triển khoảng 700 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp.

"Khi những thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới quyết định tham gia, điều đó cho thấy họ đánh giá rất cao tiềm năng của khu vực này. Du khách không chỉ lưu trú mà còn sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Đây sẽ là lực hút lớn để Cần Giờ trở thành điểm đến quốc tế" - ông Sơn nhận định.

Các sự kiện, lễ hội thường xuyên được tổ chức ở Cần Giờ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu Ảnh: Lam Giang

Sức hút rất lớn

Theo ông Đỗ Duy Thanh, chuyên gia ngành kinh doanh ẩm thực (F&B), các dự án của Vinhomes luôn có sức hút lớn đối với giới kinh doanh dịch vụ, nhất là trong lĩnh vực ăn uống, giải trí và bán lẻ. Tại những đại đô thị do Vinhomes phát triển thường nhanh chóng hình thành các tuyến phố ẩm thực quy mô lớn, quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc đã đồng hành cùng hệ sinh thái này nhiều năm qua.

Ông Thanh cho biết từng theo dõi quá trình phát triển một dự án của Vinhomes tại Hưng Yên nên khá tin tưởng vào tiềm năng của siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Theo ông, dự án sở hữu nhiều hạng mục mới mẻ mà TP HCM hiện chưa có, từ quảng trường biển, sân golf, tổ hợp vui chơi giải trí, safari, bể bơi vô cực đến sân khấu nhạc nước hay các hoạt động thể thao biển như chèo kayak. Những tiện ích này được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn đối với du khách và cư dân trong tương lai. "Với kinh nghiệm tổ chức và năng lực vận hành của Vinhomes, khả năng thành công của dự án là rất cao" - ông nhận xét.

Theo chuyên gia F&B này, nếu khu đô thị thường xuyên tổ chức các lễ hội, chương trình âm nhạc hoặc sự kiện quy mô lớn có sự tham gia của nghệ sĩ nổi tiếng, sức hút sẽ không chỉ giới hạn ở TP HCM mà còn lan rộng ra toàn quốc và khu vực. "Từ kinh nghiệm quan sát các dự án trước đây của Vinhomes, tỉ lệ lấp đầy cư dân sẽ rất nhanh chóng. Ngoài lượng cư dân sinh sống ổn định, dự án còn có lợi thế lớn từ dòng khách du lịch trong nước và quốc tế nên ngay cả ngày thường cũng sẽ duy trì được lượng khách đáng kể" - ông Thanh tin tưởng.

Ở góc độ thị trường, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, cho rằng thành công của một đại đô thị không nằm ở quy mô xây dựng mà là khả năng thu hút cư dân đến sinh sống lâu dài. Theo ông, tư duy phát triển hiện nay cần chuyển từ "xây nhà để bán" sang "xây hệ sinh thái để sống", trong đó con người phải trở thành trung tâm của toàn bộ hạ tầng dịch vụ.

Các dịch vụ ăn uống thường xuất hiện sớm nhất, tiếp đến là chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và lưu trú. Khi những nhu cầu cơ bản được đáp ứng đầy đủ, giá trị bất động sản sẽ tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, bài toán việc làm được xem là yếu tố giữ chân cư dân lâu dài. "Muốn đô thị vận hành bền vững, phải tạo được công ăn việc làm ngay trong nội khu hoặc kết nối thuận tiện tới các trung tâm kinh tế lớn. Điều đó đòi hỏi quy hoạch quỹ đất cho văn phòng, trung tâm công nghệ, thương mại dịch vụ và hạ tầng giao thông đồng bộ" - ông Thắng góp ý.

Ngoài ra, khả năng kết nối vùng cũng đóng vai trò quyết định. Một dự án muốn thu hút cư dân cần có hệ thống giao thông giúp kết nối nhanh với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao hay trung tâm kinh tế thông qua tuyến metro, cầu đường hoặc các tuyến giao thông liên vùng.

"Việc lấp đầy đô thị là hành trình dài hạn. Chủ đầu tư cần trả lời được câu hỏi cư dân sẽ sống và làm việc ra sao tại đây? Khi giải quyết được bài toán con người và sinh kế, giá trị thương mại và bất động sản sẽ tự nhiên hình thành và phát triển mạnh mẽ" - ông Thắng nhìn nhận. n

"Tọa độ chiến lược" của TP HCM Trong bối cảnh TP HCM đang bước vào giai đoạn tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là khi cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Cần Giờ đang nổi lên như một "tọa độ chiến lược" với hàng loạt dư địa phát triển hiếm có. Những triển vọng đó sẽ được các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý mổ xẻ trong hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM" do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra lúc 8 giờ ngày 12-5-2026 tại Landmark 81, Vinhomes Central Park, số 772 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM.

Điểm đến tích hợp toàn diện Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Vinpearl, Vinhomes Green Paradise được phát triển theo mô hình "all-in-one destination", tức điểm đến tích hợp toàn diện với chuỗi trải nghiệm liên tục từ ngày đến đêm. Điểm nhấn của hệ sinh thái này là VinWonders Cần Giờ, quần thể vui chơi giải trí rộng 122 ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm. Đây sẽ là công viên giải trí đầu tiên tại châu Á vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Bà Hòa cho biết toàn bộ dự án được phát triển trên quy mô gần 2.870 ha, với khoảng 7.000 phòng lưu trú, quy tụ nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế như Marriott, Hyatt, Accor, IHG hay Best Western. "Quy mô này cho phép Cần Giờ cùng lúc đón khách nghỉ dưỡng, khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị), khách quốc tế và cả khách cuối tuần từ TP HCM, qua đó tạo dòng khách ổn định quanh năm" - bà tin tưởng. Cũng theo bà Hòa, trong tương lai gần, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đi vào hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm TP HCM xuống còn khoảng 13 phút, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ sánh ngang với Palm Jumeirah của Dubai hay Marina Bay của Singapore trên bản đồ du lịch quốc tế. Khi đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hướng đến mô hình siêu điểm đến biển mà du khách quốc tế phải ghé ít nhất một lần trong đời, nhất là giới thượng lưu.



