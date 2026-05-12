Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM (*): Yếu tố độc bản và cú hích hạ tầng

Sự hình thành của siêu đô thị biển Cần Giờ với khả năng đón 40 triệu khách/năm sẽ kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, thương mại, shophouse, logistics và bất động sản cho thuê

Suốt nhiều thập kỷ, khái niệm "trung tâm" của TP HCM gần như gắn chặt với khu vực quận 1 cũ. Tuy nhiên, cùng quá trình phát triển đô thị đa cực, thành phố đang dần hình thành thêm nhiều cực tăng trưởng mới, chia sẻ vai trò dẫn dắt về kinh tế, dịch vụ và hạ tầng. Trong đó, khu vực Đông Nam, đặc biệt là Cần Giờ, đang nổi lên như một tọa độ phát triển chiến lược.

Cú hích hạ tầng

Từ một địa phương từng được xem là "ốc đảo", Cần Giờ đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn. Mạng lưới giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường sắt tốc độ cao, hàng hải và kết nối liên vùng đang dần hình thành, tạo động lực cho khu vực này bứt phá.

Một góc Khu đô thị biển Vinhomes Green Paradise đang được thi công khẩn trương

Điểm nhấn đáng chú ý là dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư gần 5 tỉ USD, vừa được UBND TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 4. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi logistics và thương mại quốc tế.

Song song đó, TP HCM cũng đang thúc đẩy nhiều công trình hạ tầng trọng điểm kết nối Cần Giờ với khu vực lân cận. Trong đó có dự án cầu đường vượt biển với tổng vốn đầu tư hơn 92.600 tỉ đồng, dự kiến triển khai theo hình thức hợp tác công tư (PPP) ngay trong giai đoạn 2026 - 2029.

Cùng với đó, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ cũng đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến Cần Giờ xuống còn khoảng 13 phút, mở thêm dư địa phát triển cho kinh tế, du lịch và dịch vụ khu vực phía Nam thành phố.

Bên cạnh các dự án hạ tầng, những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa tại Cần Giờ cũng tăng nhanh nhờ sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn. Nổi bật là Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) rộng khoảng 2.870 ha, được định hướng phát triển thành siêu đô thị ven biển hiện đại.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng, hội nghị và đô thị thông minh, tích hợp thương mại, khách sạn quốc tế cùng nhiều loại hình nhà ở. Theo quy hoạch, khu đô thị này có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 230.000 cư dân và đón khoảng 40 triệu khách/năm trong tương lai.

Với mô hình phát triển tích hợp "all-in-one", các dự án hướng tới kéo dài thời gian lưu trú của du khách thông qua hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, khả năng kết nối liên vùng giữa trung tâm TP HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho khu vực trong tương lai. Ông Phan Hoàng (ngụ phường An Khánh, TP HCM) cho biết ông quan tâm đến các dự án bất động sản có quy mô lớn và định hướng phát triển dài hạn. Sau khi tìm hiểu các chính sách tài chính và tiến độ triển khai, ông quyết định chọn mua một căn biệt thự phố tại khu đô thị này. "Tôi nghĩ ai rồi cũng cần một nơi có môi trường sống tốt để nghỉ ngơi, an dưỡng về sau. Điều tôi quan tâm là không gian sống, tiện ích và tiềm năng phát triển lâu dài của khu vực" - ông Hoàng chia sẻ.

Dòng tiền hướng đến những dự án quy mô lớn

Nhiều nhà đầu tư khác cho biết họ bị thu hút bởi yếu tố "độc bản" của dự án Vinhomes Green Paradise. Ông Nguyễn Lê Hải Đăng, Phó Giám đốc phát triển chiến lược và đối ngoại Công ty SmartLand, nhận định thị trường bất động sản hiện bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh. Trong bối cảnh nhiều dự án gặp khó khăn thanh khoản, những dự án có vị trí khác biệt, pháp lý rõ ràng và hệ sinh thái đồng bộ vẫn duy trì được sức hút với dòng tiền.

Ông cho rằng giá trị của Vinhomes Green Paradise không chỉ nằm ở các tiện ích riêng lẻ như công viên, trung tâm thương mại hay khu vui chơi mà ở khả năng hình thành một đại đô thị biển vận hành thực sự với cư dân, dịch vụ và các hoạt động kinh tế đi kèm.

Theo ông Đăng, tâm lý đầu tư theo hiệu ứng đám đông đã giảm đáng kể so với trước đây. Người mua hiện quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng thực tế, khả năng vận hành và tiềm năng khai thác lâu dài. "Khách hàng bây giờ nhìn rất kỹ tiến độ triển khai. Khi thấy dự án thi công đúng cam kết, họ mới yên tâm xuống tiền. Sau đó mới đến câu chuyện tiện ích có đủ sức tạo nên một khu đô thị sống động hay không" - ông Đăng nói.

Ở góc nhìn khác, ông Tạ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Việt Á Real, cho rằng nhiều người hiện vẫn chưa hình dung đầy đủ diện mạo tương lai của dự án do khu đô thị còn trong giai đoạn xây dựng. Tuy vậy, theo ông, Vinhomes Green Paradise là dự án sở hữu vị trí hiếm có khi phía trước hướng biển, phía sau là rừng ngập mặn Cần Giờ. "Mô hình đô thị xanh gắn với thiên nhiên đang là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia. Nếu triển khai đúng định hướng, dự án này có thể trở thành điểm nhấn mới cho du lịch biển TP HCM, đồng thời thu hút cả khách trong nước lẫn quốc tế" - ông Kiên nhận định.

Theo giới chuyên gia, với quy mô dân số dự kiến khoảng 230.000 người và kỳ vọng đón 40 triệu khách/năm, siêu đô thị này có thể kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú thương mại, shophouse, logistics và bất động sản cho thuê phục vụ đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao làm việc tại khu vực cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai.

Nhiều ý kiến khác cho rằng Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần mà còn có thể trở thành động lực mới cho kinh tế biển TP HCM, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp và nhà đầu tư đón đầu chu kỳ phát triển mới của Cần Giờ. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Vinhomes, cho biết dòng vốn quốc tế hiện vẫn đánh giá cao thị trường Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Đông Nam Á tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư từ châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông.

Theo ông Tâm, với quy mô khoảng 2.870 ha, dự án Vinhomes Green Paradise được định hướng phát triển thành một đô thị biển mới và trung tâm kinh tế biển của TP HCM. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở vị trí khi dự án sở hữu hơn 121 km bờ biển, ba mặt hướng biển và nằm liền kề khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng kết nối như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu vượt biển nối Vũng Tàu hay các trục cao tốc liên kết sân bay Long Thành được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực đẩy cho khu vực này trong tương lai. "Thị trường hiện vẫn có nhiều dòng vốn tìm kiếm các dự án quy mô lớn, có tiềm năng phát triển dài hạn và khả năng tạo ra giá trị thực" - ông Tâm nói.

Hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM" Sáng nay, 12-5, Hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM" do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ diễn ra tại Vinhomes Central Park, số 772 Điện Biên Phủ, TP HCM. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh TP HCM đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển và kinh tế du lịch, là những lĩnh vực được xác định là dư địa quan trọng để thành phố phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Đồ họa: VFA Trong chiến lược đó, Cần Giờ được nhìn nhận là không gian phát triển đặc biệt, có thể đóng vai trò cửa ngõ biển và là một cực tăng trưởng mới của thành phố. Việc phát triển Cần Giờ theo hướng hình thành một tổ hợp du lịch - dịch vụ - kinh tế biển hiện đại, được xem là bước đi cần thiết để bổ sung cấu trúc phát triển của TP HCM. Hội thảo hướng tới nội dung quảng bá Cần Giờ như một điểm đến đa trải nghiệm trong tương lai, với khả năng tích hợp các yếu tố nghỉ dưỡng, sinh thái, giải trí và dịch vụ cao cấp. Đây được xem là một hướng đi có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng bứt phá cho kinh tế du lịch TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong kỷ nguyên mới. Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là vai trò của Khu đô thị du lịch biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ như một động lực quan trọng trong quá trình hình thành hệ sinh thái phát triển mới tại khu vực này. Với quy mô lớn và định hướng phát triển đồng bộ, dự án được kỳ vọng không chỉ tạo ra một khu đô thị mới mà còn góp phần hình thành một trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - dịch vụ - giải trí hiện đại, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch và kinh tế biển của TP HCM...



