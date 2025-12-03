HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Căn hộ TP HCM vẫn tăng giá chóng mặt

Bài và ảnh: Sơn Nhung

Mức tăng giá căn hộ cao cấp ở TP HCM đang khiến nhiều người ngỡ ngàng

Những tháng cuối năm 2025, thị trường căn hộ TP HCM lại đang chứng kiến thêm một đợt tăng giá gây choáng. Ông Hoàng, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết đã tìm mua căn hộ ở dự án Icon56 trên đường Bến Vân Đồn (phường Khánh Hội, TP HCM) để cho thuê nhưng suốt 4-5 tháng nay vẫn chưa mua được.

Vừa rao hàng là hết!

"Cứ hở ra là hết. Môi giới vừa gọi điện báo có căn giá 4,9 tỉ đồng 1 phòng ngủ, tôi còn đang cân nhắc thì đã có người khác mua. Nay họ rao bán lại tới 5,6 tỉ đồng. Tương tự, căn 2 phòng ngủ ở khu này hiện cũng lên tới 7,6 tỉ đồng nhưng gần như không có ai bán" - ông Hoàng ngao ngán.

Các dự án liền kề như Tresor hay Saigon Royal cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hễ có người rao bán giá tốt là có khách "ôm" ngay. Theo tìm hiểu, so với một năm trước, giá căn hộ ở khu vực dọc tuyến Bến Vân Đồn đã tăng gần 80%.

Không riêng khu trung tâm, dự án The Ascent Lakeside trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận) cũng "cháy hàng" nhanh chóng. Tổng số căn chưa tới 200 nên sau khi bàn giao, giá lập tức tăng mạnh. Từ mức 4,5 tỉ đồng cho căn 2 phòng ngủ (4-5 tháng trước), nay giá đã lên 6,6 - 6,9 tỉ đồng. Giá bán tồn kho của chủ đầu tư hiện lên tới 72-73 triệu đồng/m², chưa bao gồm thuế GTGT. Nhiều khách chưa kịp suy nghĩ đã "hết hàng".

Tại chung cư Hà Đô (phường Hòa Hưng), mặt bằng giá cũng tăng chóng mặt. Ông Nguyên (phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết ông bán căn 3 phòng ngủ với giá 9 tỉ đồng cách đây 5 tháng, nay căn tương tự đã lên 12 tỉ đồng. "Tiếc nhưng không biết làm sao" - ông nói.

Hay tại khu đô thị Vinhomes Central Park (phường Thạnh Mỹ Tây), tốc độ tăng giá còn mạnh hơn. Căn hộ 1 phòng ngủ, kể cả loại officetel, đã tăng từ 3,9 - 4,2 tỉ đồng (một năm trước) lên 7,5 - 8 tỉ đồng. Căn 2 phòng ngủ tăng từ 8-9 tỉ đồng lên 11-12 tỉ đồng, còn căn 3 phòng ngủ đã chạm mức 15-18 tỉ đồng tùy tòa. Bà Trà My, một nhà đầu tư quen thuộc tại khu này, cho biết lý do chính khiến giá tăng mạnh là các căn officetel tại đây đã được cấp sổ riêng. Thanh khoản khu vực này vốn cao, ngân hàng xét duyệt vay nhanh càng khiến giao dịch sôi động. "Căn nào giá tốt là có nhà đầu tư "ôm" ngay, 1-2 tháng có thể lãi 10%-15% là chuyện bình thường" - bà chia sẻ và cho biết bản thân vừa nâng giá căn 2 phòng ngủ từ 9 tỉ lên 9,5 tỉ đồng dù vài tháng trước mới mua hơn 7 tỉ đồng.

Ông Phan Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, tại sự kiện Cà phê Doanh nhân cuối tuần qua, đã thốt lên mức tăng giá căn hộ cao cấp ở TP HCM đang "khiến nhiều người ngỡ ngàng". "Có căn hộ trước đây giá chỉ khoảng 100 triệu đồng/m², giờ đã lên 500 triệu đồng/m²" - ông dẫn chứng.

Theo giới chuyên môn, nguyên nhân chính là nguồn cung căn hộ trung tâm khan hiếm kéo dài. Nhiều dự án bị "kẹt pháp lý", chủ đầu tư buộc phải hoãn mở bán, sau khi tháo gỡ lại điều chỉnh giá lên cao. Bên cạnh đó, hiệu ứng tăng giá từ các dự án lân cận cũng tác động dây chuyền khiến mặt bằng chung bị đẩy lên nhanh chóng.

Căn hộ TP HCM vẫn tăng giá chóng mặt - Ảnh 1.

Nhiều dự án căn hộ ở khu trung tâm TP HCM hiện đã nâng lên cấp độ siêu sang và vẫn tiếp tục tăng giá

Tăng chóng mặt

Thực tế, thị trường căn hộ TP HCM đã chứng kiến đợt tăng giá "chóng mặt" trong suốt một năm qua, đặc biệt tại các khu vực trung tâm và cận trung tâm, nơi nguồn cung ngày càng khan hiếm. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), nhận định mức tăng giá "sốc" của thị trường căn hộ bắt nguồn từ cách tính tiền sử dụng đất bằng "bảng giá đất nhân hệ số K". Cách tính này đẩy giá đất lên cao hơn nhiều lần so với giá trị thực, từ đó ảnh hưởng đến giá bán căn hộ.

Ông dẫn chứng một khu đất 1 ha trên đường Nguyễn Xiển có giá trong bảng là 56,6 triệu đồng/m² nhưng khi nhân hệ số K 1,4 nên giá đội lên thành 80 triệu đồng/m². "Nếu áp dụng phương pháp thặng dư, giá đất thực tế chỉ khoảng 35 triệu đồng/m². Mức chênh lệch lớn khiến chủ đầu tư buộc phải cộng vào giá bán sơ cấp, đẩy căn hộ vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m² - một con số gây sốc cho thị trường" - ông Châu nói.

Còn theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, giá chung cư cao cấp ở trung tâm tăng mạnh vì "cung hiếm, cầu cao". Nhiều nhà đầu tư phía Bắc gần đây liên tục đổ vốn vào TP HCM, trong khi khu vực trung tâm ngày càng ít dự án mới. Giá thuê vẫn duy trì ở mức cao, tạo động lực cho nhóm đầu tư săn căn hộ có dòng tiền ổn định, đặc biệt ở các dự án có sổ hồng và vị trí đẹp.

Một giám đốc môi giới cho biết thị trường căn hộ TP HCM giống như "ngựa bất kham", giá tăng liên tục theo từng tuần. Chỉ trong 2 tháng gần nhất, mức tăng đã chạm ngưỡng 20%-30%, còn tính theo năm, nhiều dự án đã tăng đến 80%-100%. Những dự án có tiện ích hoàn chỉnh, vị trí trung tâm và chất lượng quản lý tốt luôn trong tình trạng "hở ra là hết".

Ông cho biết nhiều nhà đầu tư Hà Nội bán căn hộ ngoài Bắc nhưng không biết luân chuyển dòng vốn vào đâu nên chọn TP HCM như điểm đến an toàn do khả năng cho thuê và tăng giá song hành. Những dự án mới tại khu trung tâm đang chào giá từ 120-130 triệu đồng/m², thậm chí các dự án cao cấp vượt 400-450 triệu đồng/m², khiến thị trường thứ cấp xung quanh "chạy theo" mặt bằng mới.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao, Bộ phận nghiên cứu Savills TP HCM, từ đầu năm đến nay giá căn hộ tăng mạnh nhất tại khu Đông và khu Nam thành phố, nơi tập trung nhiều dự án lớn và được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng. "Giá sơ cấp tăng trung bình 8%, trong khi giá thứ cấp có nơi bật 15%-20% so với năm trước" - bà Hương dẫn chứng.

Theo Savills TP HCM, giá bán căn hộ hiện vẫn tiếp tục tăng do tâm lý nhà đầu tư tích cực và tác động từ các dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3, metro số 2 hay cầu Thủ Thiêm 4. Tuy nhiên, mức giá ngày càng cao sẽ là rào cản lớn đối với nhóm có nhu cầu ở thật. Bà Hương cho rằng giải pháp bền vững là đẩy mạnh phát triển đô thị mới, hoàn thiện hạ tầng kết nối liên vùng để mở rộng không gian phát triển nhà ở và tạo ra sản phẩm vừa túi tiền. 

Thiết lập mặt bằng giá mới

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy dù chỉ chiếm 28% nguồn cung, chung cư trung tâm lại thu hút đến 45% mức độ quan tâm của người có nhu cầu. Riêng phân khúc hạng sang trên 80 triệu đồng/m² đang bứt phá mạnh, với mức tăng quan tâm lên tới 168% trong quý III/2025, mức tăng hiếm có trong bối cảnh thị trường còn thận trọng.

Cũng theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, thị trường căn hộ TP HCM hiện ghi nhận nhiều dự án chung cư hạng sang đã thiết lập mặt bằng giá mới. Ở khu trung tâm, một số căn hộ thứ cấp đã vươn lên mức tới 413 triệu đồng/m², các phường thuộc quận 2 (cũ) cũng đạt khoảng 314 triệu đồng/m², trong khi nhiều dự án khác phổ biến trong ngưỡng 101 - 182 triệu đồng/m².

Một chuyên gia nhận định sự khan hiếm kéo dài tại khu trung tâm sẽ tiếp tục đẩy giá căn hộ tăng trong năm tới. Nếu cơ chế tính tiền sử dụng đất không được điều chỉnh hợp lý, doanh nghiệp khó giảm giá và người mua nhà càng thêm khó tiếp cận chốn an cư.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo