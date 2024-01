Cân não cắt hàm cứu người đàn ông "mặt ếch" 50 năm nói ngọng

Sáng 30-1, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP HCM), cho hay vừa thực hiện ca phẫu thuật cắt hàm cứu ông N.T.T (50 tuổi, Việt kiều Mỹ) bị biến dạng xương hàm bẩm sinh chịu cảnh 50 năm khổ sở trong ăn uống, giao tiếp.

Khiếm khuyết xương hàm, ngoại hình khiến người đàn ông 50 năm khổ sở

Từ khi sinh ra, ông T. được phát hiện sự khác biệt trên gương mặt khi vùng hàm dưới mọc khá xa so với hàm trên, hai mắt lồi nhẹ. Càng lớn những đặc điểm khác biệt này lại càng lộ rõ hơn. Phần hàm dưới tiếp tục phát triển nhiều hơn so với hàm trên. Đôi mắt ngày càng to và nhiều dấu hiệu lồi nghiêm trọng.

Sự biến dạng xương hàm mặt bẩm sinh răng trước nhô ra (không thể nhai được), ngoại hình bất thường này khiến hàng chục năm qua ông T. chịu nhiều khó khăn bất tiện trong giao tiếp, ăn uống, người đời miệt thị gọi là người "mặt ếch", chưa kể không thể xin được việc làm dù ăn học đàng hoàng.

Dù theo gia đình sang Mỹ định cư cuộc sống mới nhưng khiếm khuyết về ngoại hình đeo bám khiến ông chưa hết khổ. Biết được trong nước xử trí nhiều ca hàm hô, móm, ông T. về Việt Nam tìm bác sĩ giúp đỡ.

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh 3D, các bác sĩ xác định phần xương hàm ở tầng mặt giữa của bệnh nhân bị thiểu sản khá nhiều so với xương hàm dưới. Hai hàm lệch nhau gây sai khớp cắn. Để giải quyết tình trạng này cần phẫu thuật cắt trượt cả hai hàm, cắt lùi xương dưới bằng phương pháp BSSO và đẩy xương hàm trên bằng phương pháp Lefort I.

Qua 5 giờ tập trung cao độ cùng với sự hỗ trợ của máy cắt xương hàm siêu âm tần số cao Hi Speed Aesculap, ê kíp phẫu thuật do bác sĩ Tú Dung làm trưởng ê-kíp cùng cộng sự đã thực hiện thành công ca cắt hàm cực kỳ phức tạp. Các bác sĩ đã cẩn trọng từng đường mổ tránh ảnh hưởng đến thần kinh và mạch máu, đồng thời chỉnh cả cấu trúc gò má ngoại hình để bệnh nhân không còn bị trêu chọc là "mặt ếch".

Và được các bác sĩ cắt hàm cân đối ngoại hình, trả lại chức năng giao tiếp cho người đàn ông

"Thách thức ca bệnh này là cành xương hàm rất mỏng nên việc tách chẻ đôi xương hàm rất nguy hiểm song bệnh nhân đã được mổ an toàn. Đặc biệt, chúng tôi phải xử lý làm sao trả lại chức năng giao tiếp bình thường cho bệnh nhân sau 50 năm khổ sở nói ngọng"-bác sĩ Tú Dung chia sẻ.