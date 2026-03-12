Cân não cắt khối u gan hiểm hóc





Ông S. tiền sử viêm gan B và hút thuốc lá nhiều năm. Đầu năm 2024, qua siêu âm khám tổng quát, ông được phát hiện một tổn thương nhỏ dạng chấm trắng ở gan và theo dõi định kỳ. Tái khám sau 1 năm, tại gan có khối u kích thước khoảng 4 cm. Một bệnh viện lớn ở TP HCM chỉ định không thể phẫu thuật vì khối u nằm ở vị trí quá phức tạp, nguy cơ cao trong lúc mổ.

Các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn khối u gan, bảo tồn các mạch máu quan trọng cho bệnh nhân. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Tại Bệnh viện Quân y 175, qua kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ xác định khối u nằm kẹp giữa tĩnh mạch gan phải và tĩnh mạch chủ dưới, những mạch máu lớn và quan trọng của gan. Vị trí này khiến việc tiếp cận cắt bỏ khối u là thách thức lớn bởi chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến chảy máu ồ ạt, nguy hiểm. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp phẫu thuật lên kế hoạch kỹ lưỡng, dự phòng nhiều phương án bảo đảm an toàn tối đa cho bệnh nhân. Sau hơn 2 giờ 30 phút, ê-kíp đã cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời bảo tồn được các mạch máu quan trọng. Bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng gan ổn định và được xuất viện sau một tuần điều trị.

Theo ThS-BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Đơn vị phẫu thuật Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Quân y 175, phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u gan vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Với những khối u nằm ở vị trí hiểm hóc, việc phẫu thuật đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm và kỹ năng kiểm soát mạch máu tốt để xử trí kịp các tình huống phát sinh.