HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cân não cắt khối u gan hiểm hóc

H.Yến

Ngày 11-3, Bệnh viện Quân y 175 TP HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cắt khối u gan cực kỳ nguy hiểm cho bệnh nhân N.V.S (63 tuổi, ở Đồng Nai).


Ông S. tiền sử viêm gan B và hút thuốc lá nhiều năm. Đầu năm 2024, qua siêu âm khám tổng quát, ông được phát hiện một tổn thương nhỏ dạng chấm trắng ở gan và theo dõi định kỳ. Tái khám sau 1 năm, tại gan có khối u kích thước khoảng 4 cm. Một bệnh viện lớn ở TP HCM chỉ định không thể phẫu thuật vì khối u nằm ở vị trí quá phức tạp, nguy cơ cao trong lúc mổ.

Cân não cắt khối u gan hiểm hóc - Ảnh 1.

Các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn khối u gan, bảo tồn các mạch máu quan trọng cho bệnh nhân. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Tại Bệnh viện Quân y 175, qua kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ xác định khối u nằm kẹp giữa tĩnh mạch gan phải và tĩnh mạch chủ dưới, những mạch máu lớn và quan trọng của gan. Vị trí này khiến việc tiếp cận cắt bỏ khối u là thách thức lớn bởi chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến chảy máu ồ ạt, nguy hiểm. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp phẫu thuật lên kế hoạch kỹ lưỡng, dự phòng nhiều phương án bảo đảm an toàn tối đa cho bệnh nhân. Sau hơn 2 giờ 30 phút, ê-kíp đã cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời bảo tồn được các mạch máu quan trọng. Bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng gan ổn định và được xuất viện sau một tuần điều trị.

Theo ThS-BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Đơn vị phẫu thuật Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Quân y 175, phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u gan vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Với những khối u nằm ở vị trí hiểm hóc, việc phẫu thuật đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm và kỹ năng kiểm soát mạch máu tốt để xử trí kịp các tình huống phát sinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo