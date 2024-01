Cân não với ca bệnh "khó nhất năm 2023"

Chiều 17-7, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ) cho hay vừa cứu kịp một phụ nữ ở miền Tây bị túi phình mạch máu não khổng lồ 25x35mm suýt vỡ.

Túi phình khổng lồ nằm sâu trong đầu người phụ nữ

Bệnh nhân là bà N.T.S (69 tuổi), được can thiệp túi phình lần 2 sau 8 năm can thiệp lần đầu tại một bệnh viện ở TP HCM nhưng chưa khỏi. Việc can thiệp lần trước có sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài tiêu tốn gần 1 tỉ đồng nhưng đặt stent chuyển dòng không thành công.

Cách nhập viện 3 ngày, bà S. đau đầu âm ỉ, buồn nôn nên đi khám ở bệnh viện tại địa phương trước khi chuyển viện để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, kết quả chụp DSA cho thấy bà S. có túi phình khổng lồ động mạch cảnh trong trái đoạn động mạch mắt đã đặt coil một phần, kích thước 25x35mm, cổ rộng và góc gập.

Các bác sĩ hội chẩn và đưa ra phương án điều trị tối ưu duy nhất một lần cho bà là đặt stent chuyển dòng (FD) để thay đổi dòng chảy của máu không xoáy vào lòng túi phình để ngăn chặn túi phình vỡ ra.

Tuy nhiên, do túi phình quá to nằm ở sâu trong não, cổ túi lại gập góc cua như "cua cùi chỏ" nên dây dẫn rất khó tiếp cận và đi ngang qua cổ túi phình.

Sau gần 3 giờ tập trung, với sự hỗ trợ của công nghệ cao như hệ thống máy DSA Artics Icono bi plane, công nghệ dựng hình 3D, các bác sĩ đã can thiệp thành công.

"Ca bệnh có thể nói là "khó nhất trong năm 2023" này thực sự là một áp lực lớn cho ê kíp và cả gia đình bệnh nhân. Trước can thiệp, chúng tôi không nói trước được điều gì nhưng đã cố gắng hết sức và thực sự đem lại an toàn cho người bệnh, niềm vui chung cho cả mọi người" – TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, chia sẻ.

Trong 2 tuần gần đây có rất nhiều ca đột quỵ xuất huyết não vào cấp cứu Bệnh viện S.I.S Cần Thơ với triệu chứng đau đầu thường xuyên kéo dài, sụp mi mắt. Đặc biệt, thời tiết chuyển mùa lạnh, số ca đột quỵ trẻ do chẩn đoán muộn nên tử vong cũng tăng.