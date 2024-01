Cận Tết, gửi tiết kiệm trên ví điện tử cách nào có lợi nhất?

Từ đầu năm 2024, làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục diễn ra tại nhiều ngân hàng thương mại. Mặt bằng lãi suất tiền gửi liên tục lập đáy mới nhưng dòng tiền nhàn rỗi vẫn chảy vào ngân hàng trong bối cảnh các kênh đầu tư khác chưa hấp dẫn.

Theo số liệu thống kê được Ngân hàng Nhà nước công bố tại hội nghị ngành ngân hàng vào đầu tháng 1-2024, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của cư dân và các tổ chức kinh tế đến cuối năm 2023 đạt hơn 13,5 triệu tỉ đồng (tăng 13,2% so với cuối năm trước). Đây là mức tiền gửi cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.

Tiền gửi vào ngân hàng tăng mạnh bất chấp lãi suất huy động liên tục đi xuống. Lúc này, người có tiền nhàn rỗi cũng tìm kiếm các kênh gửi tiết kiệm với mức sinh lời tốt nhất, hoặc chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm nào có lợi nhất. Trong xu hướng này, một số ví điện tử như ZaloPay, MoMo cũng nhập cuộc với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm.

Người dùng có thể chọn kênh gửi tiết kiệm trên ví điện tử với lãi suất cạnh tranh hơn

Hiện lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên ví ZaloPay tối đa 6,1%/năm, người dùng có thể rút gốc từng phần khi cần và tiếp tục hưởng lãi có kỳ hạn trên số dư còn lại. Khoản tiền gửi tiết kiệm tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 50 triệu đồng. Hoặc, với tài khoản tích lũy, người dùng ZaloPay có thể sinh lời mỗi ngày từ 10.000 đồng với lãi suất 5%/năm.

Tại MoMo, người dùng ví có thể gửi tiết kiệm trên Túi Thần tài với lãi suất tối đa 5%/năm. Đây là sản phẩm của Công ty CP FinSight giúp người dùng góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty này trên nền tảng MoMo. Vốn hợp tác của người dùng MoMo được quản lý, đầu tư bởi Công ty CP Quản lý quỹ Thiên Việt.

Vậy, gửi tiết kiệm trên ví điện tử gì khác so với gửi tại quầy giao dịch ngân hàng hoặc qua ngân hàng số?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thảo My, Quản lý sản phẩm - dịch vụ tài chính ZaloPay, cho biết gửi tiết kiệm trên ZaloPay là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng, đối tác cung cấp sản phẩm là Ngân hàng CIMB Việt Nam.

ZaloPay đóng vai trò là ví là đồng hành với các ngân hàng nhằm tạo thêm kênh tiếp cận và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng. Đồng thời, cung cấp thêm đa dạng các sản phẩm tài chính tiện lợi tới người dùng ví.

Sắp tới, ZaloPay tiếp tục mở rộng dịch vụ gửi tiết kiệm với nhiều đối tác ngân hàng khác để cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn cho người dùng.

"Người dùng ZaloPay có thể linh hoạt các khoản tiền dễ dàng, nhanh chóng tùy theo nhu cầu cá nhân và tính cạnh tranh của lãi suất tại từng thời điểm. Sự linh hoạt này là ưu điểm lớn của việc sử dụng các sản phẩm tiết kiệm trên ví điện tử, so với việc khách hàng chỉ dùng dịch vụ tiết kiệm do ngân hàng cung cấp" - bà My nói.

Bà My khẳng định 100% tiền của các sản phẩm gửi tiết kiệm hay tài khoản tích lũy trên ZaloPay được gửi vào ngân hàng, không mua trái phiếu, không mang đầu tư. ZaloPay là nền tảng thanh toán trực tuyến hàng đầu Việt Nam, phát triển bởi Công ty CP ZION - trực thuộc Kỳ lân công nghệ VNG, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán.