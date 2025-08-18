Cần Thơ kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác

Trên địa bàn TP Cần Thơ trước đây, Nhà máy Đốt rác phát điện EB có công suất 400 tấn/ngày, Nhà máy Rác Minh Thông công suất 150 tấn rác/ngày (chưa đạt chất lượng) nên không đủ khả năng xử lý hết rác thải. Do đó, TP Cần Thơ đưa ra 2 hướng xử lý. Trước hết, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Đốt rác phát điện EB. Bên cạnh đó, ngành chức năng sẽ hướng dẫn doanh nghiệp quản lý Nhà máy Rác Minh Thông cải tiến dây chuyền công nghệ, nếu đạt thì cho phép tồn tại hoạt động, nếu không đạt thì đóng cửa.

Một bãi rác tại xã Đông Hiệp, TP Cần Thơ

Ngoài ra, Nhà máy Đốt rác phát điện Hậu Giang có công suất 400 tấn/ngày, trong khi khu vực này chỉ phát sinh 160 tấn, nên Sở NN-MT thống nhất tiếp nhận 240 tấn từ khu vực Cần Thơ đến đây xử lý. Sở NN-MT cũng lập kế hoạch đưa khoảng 40.000 tấn rác tại Cái Răng và Ô Môn đến đây xử lý.

Khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ có nhà máy xử lý rác 315 tấn/ngày nhưng công nghệ lạc hậu, chủ yếu chôn lấp. TP Cần Thơ đã hoàn thiện đề án kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện mới tại đây trong thời gian tới.