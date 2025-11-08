Cần Thơ lần đầu đăng cai Giải Thể thao điện tử châu Á 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Cần Thơ lần đầu đăng cai Giải Thể thao điện tử châu Á 2025

Quốc An - Ảnh: Viresa

(NLĐO) - Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á (Esports Championships Asia – ECA 2025) sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Cần Thơ.

Giải Vô địch Thể thao điện tử châu Á (Esports Championships Asia – ECA 2025) sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ từ ngày 19 đến 22-11, đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai một sự kiện Esports tầm châu lục.

Giải do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức, quy tụ khoảng 100 vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Các bộ môn thi đấu chính thức là Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends), Đột Kích (CrossFire) và phần trình diễn vũ đạo thể thao số Stepin. 

Bên cạnh việc tranh tài, ECA 2025 còn có chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề, ký kết hợp tác quốc tế và quảng bá văn hóa – du lịch địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động trong kỷ nguyên số.

Cần Thơ lần đầu đăng cai Giải Thể thao điện tử châu Á 2025 - Ảnh 1.

Ông Đỗ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, Chủ tịch VIRESA, cho biết Cần Thơ được chọn vì sở hữu hạ tầng hiện đại, vị trí trung tâm vùng ĐBSCL và bản sắc văn hóa sông nước đặc trưng – “nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và công nghệ, cùng con người hiếu khách".

Việc đăng cai ECA 2025 không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực mà còn mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp thể thao điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.

Cần Thơ lần đầu đăng cai Giải Thể thao điện tử châu Á 2025 - Ảnh 2.

Giải Vô địch Thể thao điện tử năm 2024 tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc

Không chỉ là một giải đấu thể thao, ECA 2025 mang ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hoá giải trí số, tăng cường hợp tác quốc tế và ngoại giao văn hóa, đồng thời thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và thể thao điện tử khu vực. 

Sự kiện dự kiến góp phần nâng cao năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Việt Nam, thúc đấy du lịch và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ đang theo đuổi lĩnh vực thể thao điện tử.

ECA là một trong những giải đấu thường niên uy tín hàng đầu châu lục, và đã được tổ chức luân phiên tại Trung Quốc, Hàn Quốc trong 4 năm qua, trở thành biểu tượng cho tinh thần hợp tác và phát triển bền vững trong cộng đồng thể thao điện tử châu Á. 

Việc ECA 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam khẳng định nỗ lực và tầm nhìn của VIRESA trong việc nâng tầm vị thế quốc gia, đóng góp vào chiến lược Chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành trung tâm mới của thể thao điện tử châu lục và lan toả thông điệp: “Thể thao điện tử – Cầu nối văn hoá, sáng tạo và hội nhập trong kỷ nguyên số.”

Tin liên quan

Esport: VCS 2024 tạm hoãn, tiến hành điều tra dấu hiệu tiêu cực

Esport: VCS 2024 tạm hoãn, tiến hành điều tra dấu hiệu tiêu cực

(NLĐO) - Vào ngày hôm nay (18-3), trang chủ của VCS Liên minh huyền thoại chính thức thông báo tạm hoãn giải VCS 2024 Mùa Xuân phục vụ điều tra các dấu hiệu tiêu cực, nghi ngờ bán độ.

SEA Games 32: "Độc lạ" tuyển eSport Indonesia bỏ cuộc, vẫn đoạt vàng VALORANT và không có HCB

(NLĐO) - Tuyển eSport Indonesia đồng hạng nhất với Singapore dù bỏ cuộc trong trận chung kết VALORANT tại SEA Games 32.

Mục tiêu khiêm tốn của tuyển eSport Việt Nam tại SEA Games 32

(NLĐO) - Thể thao Điện tử (eSport) Việt Nam sẽ góp mặt với 5 bộ môn - 7 nội dung tại SEA Games 32 ở Campuchia.

VIRESA Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á Esports Championships Asia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo