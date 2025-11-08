Cần Thơ lần đầu đăng cai Giải Thể thao điện tử châu Á 2025

Giải Vô địch Thể thao điện tử châu Á (Esports Championships Asia – ECA 2025) sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ từ ngày 19 đến 22-11, đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai một sự kiện Esports tầm châu lục.

Giải do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức, quy tụ khoảng 100 vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Các bộ môn thi đấu chính thức là Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends), Đột Kích (CrossFire) và phần trình diễn vũ đạo thể thao số Stepin.

Bên cạnh việc tranh tài, ECA 2025 còn có chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề, ký kết hợp tác quốc tế và quảng bá văn hóa – du lịch địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động trong kỷ nguyên số.

Ông Đỗ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, Chủ tịch VIRESA, cho biết Cần Thơ được chọn vì sở hữu hạ tầng hiện đại, vị trí trung tâm vùng ĐBSCL và bản sắc văn hóa sông nước đặc trưng – “nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và công nghệ, cùng con người hiếu khách".

Việc đăng cai ECA 2025 không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực mà còn mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp thể thao điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.

Giải Vô địch Thể thao điện tử năm 2024 tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc

Không chỉ là một giải đấu thể thao, ECA 2025 mang ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hoá giải trí số, tăng cường hợp tác quốc tế và ngoại giao văn hóa, đồng thời thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và thể thao điện tử khu vực.

Sự kiện dự kiến góp phần nâng cao năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Việt Nam, thúc đấy du lịch và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ đang theo đuổi lĩnh vực thể thao điện tử.



ECA là một trong những giải đấu thường niên uy tín hàng đầu châu lục, và đã được tổ chức luân phiên tại Trung Quốc, Hàn Quốc trong 4 năm qua, trở thành biểu tượng cho tinh thần hợp tác và phát triển bền vững trong cộng đồng thể thao điện tử châu Á.

Việc ECA 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam khẳng định nỗ lực và tầm nhìn của VIRESA trong việc nâng tầm vị thế quốc gia, đóng góp vào chiến lược Chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành trung tâm mới của thể thao điện tử châu lục và lan toả thông điệp: “Thể thao điện tử – Cầu nối văn hoá, sáng tạo và hội nhập trong kỷ nguyên số.”

