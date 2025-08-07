HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Cần Thơ: Người mẹ bức xúc vì con gái 14 tuổi bị nhóm người đánh bầm dập

Ca Linh

(NLĐO) - Một thiếu nữ 14 tuổi ở Cần Thơ bị một nhóm người chặn đánh, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu phải nhập viện.

Ngày 7-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Đ.T.B.T (37 tuổi; ngụ xã Trần Đề, TP Cần Thơ), cho biết công an xã đã đến nhà làm việc với gia đình về vụ con gái bà là L.N.N (14 tuổi) bị đánh hội đồng.

Cần Thơ: Người mẹ bức xúc vì con gái 14 tuổi bị nhóm người đánh bầm dập- Ảnh 1.

Hình ảnh thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm người vây đánh. Ảnh cắt từ clip

Bà T. bức xúc: "Vào chiều 6-8, N. đi mua thuốc cho ông ngoại thì bị con gái của hàng xóm cùng nhiều người khác chặn đường đánh. Sau khi có người dân đứng ra can ngăn thì sự việc mới dừng lại. Tuy nhiên, trên đường N. đi về nhà thì tiếp tục bị nhóm người trên chặn đánh liên tục vào người và dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu".

Sự việc N. bị đánh được người khác quay clip và đăng lên mạng trong ngày 6-8, gây xôn xao.

Sau khi hay tin, bà T. liền báo công an và đưa con gái đi bệnh viện. Theo lời bà T., trước đó con gái bà cũng bị con gái của hàng xóm đánh, lột đồ nhưng người này đã qua xin lỗi nên bà không truy cứu.

"Chiều hôm qua con tôi tiếp tục bị đánh. Xem clip trên mạng mà nước mắt chảy dài. Khi đưa N. đi bệnh viện kiểm tra thì không có gì nguy hiểm nhưng đầu N. vẫn còn đau" – bà T. nói.

Hiện, Công an xã Trần Đề đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ cô gái mới sinh con bị đánh hội đồng

(NLĐO) - Ngày 16-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc cô gái 19 tuổi bị đánh hội đồng.

Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng

(NLĐO) - Nạn nhân là một học sinh lớp 8 ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bị nhóm bạn nữ đánh đập, làm nhục nhưng dám phản kháng.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, lột áo

(NLĐO)- Cơ quan chức năng xã Mậu Lâm (Thanh Hóa) đang vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, lột áo gây bất bình

Cần Thơ đánh hội đồng thiếu nữ
