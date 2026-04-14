Cần Thơ sắp diễn ra sự kiện được đông đảo người dân mong đợi

Ngày 14-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý I/2026.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - cho biết để mở rộng quy mô và tăng trải nghiệm cho người dân, năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức gắn với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, với nhiều điểm mới so với năm trước.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - thông tin tại buổi họp báo



Đây là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên quy mô lớn, nhằm tri ân công lao các Vua Hùng, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống Nam Bộ, thúc đẩy du lịch và xúc tiến đầu tư.

Theo đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-4, chương trình nghệ thuật "Sông nước Tây Đô" tổ chức ngày 27-4 và lễ bế mạc vào tối 1-5.

Phần lễ Giỗ Tổ diễn ra trang nghiêm với nghi thức thả Đại kỳ ngũ sắc và lễ dâng hương sáng 26-4, dự kiến được truyền hình trực tiếp.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức như: triển lãm di sản văn hóa, hội thi tìm hiểu lịch sử Vua Hùng; hội thi gói bánh tét - bánh chưng; giải việt dã; biểu diễn đờn ca tài tử, dân ca Nam Bộ…

Đến với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, du khách tha hồ thưởng thức nhiều loại bánh

Điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện này là kỷ lục "Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam" được xác lập, tạo dấu ấn mới về ẩm thực và quảng bá hình ảnh địa phương.

"Không gian lễ hội tiếp tục được mở rộng với khoảng 250 gian hàng, đa dạng hơn về thành phần tham gia, không chỉ các nghệ nhân trong nước mà còn có sự góp mặt của doanh nghiệp, đơn vị nước ngoài. Bên cạnh khu ẩm thực, năm nay, lễ hội nhấn mạnh hơn yếu tố trải nghiệm với không gian "bảo tồn bánh dân gian", trình diễn trực tiếp quy trình làm bánh truyền thống cho du khách" - ông Lê Minh Tuấn thông tin.

Ngoài ra, khâu phục vụ người dân được chú trọng hơn với việc tổ chức 2.000 suất cơm chay miễn phí trong ngày chính lễ.