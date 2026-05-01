Cần Thơ thông tin về vụ tay đua tử vong khi gặp tai nạn tại giải vô địch quốc gia

Chiều 1-5, ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ – đã trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động xung quanh vụ tai nạn khiến một tay đua tử vong tại Giải đua Mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026.

Vụ tai nạn trên đường đua khiến tay đua Đ.H.Q.H tử vong. Nguồn: TikTok

Ông Việt cho biết giải do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức; điều lệ được liên đoàn ban hành và cử người vào giám sát, kiểm tra các điều kiện an ninh, an toàn của đường đua. Ngoài ra, ban tổ chức cũng kiểm tra các chướng ngại vật và các vật thể lạ trên đường đua trước khi diễn ra giải đấu nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Bên cạnh đó, xung quanh đường đua bố trí phao hơi, phía dưới là bao trấu để che chắn, đảm bảo theo yêu cầu tiêu chuẩn của Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam. Song song đó, trước khi đua, bộ phận kỹ thuật kiểm tra tất cả mô tô theo đúng yêu cầu điều lệ. Đến giờ chót, công tác tổ chức và tình hình an ninh trật tự rất tốt.

Liên quan vụ việc, theo ban tổ chức, thời gian xảy ra tai nạn là khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30-4 ở Sân vận động Cần Thơ. Vào thời gian này, lúc đang thi đấu ở vòng chạy thứ 10 (vòng cuối) của vòng chung kết, tay đua Đ.H.Q.H (SN 1997) sử dụng phương tiện mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter 150cc đang điều khiển xe tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố mất lái. Chiếc xe lật nhào, tay đua văng khỏi phương tiện và va đập rất mạnh xuống mặt đường.

Hhu vực đường đua đã được bố trí hệ thống rào chắn giảm chấn bằng phao hơi và các bao trấu bảo vệ đúng quy chuẩn an toàn, đồng thời tay đua cũng được trang bị đồ bảo hộ và nón bảo hiểm đầy đủ. Dù vậy, do vận tốc lớn, lực quán tính và sức va đập quá mạnh nên vẫn dẫn đến chấn thương cực kỳ nghiêm trọng cho tay đua.

Tay đua Đ.H.Q.H sau khi gặp tai nạn được đội ngũ y tế sơ cứu khẩn cấp

Ngay lập tức, tổ y tế và cứu hộ trực chiến của ban tổ chức đã tiếp cận hiện trường. Nhận thấy nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đội ngũ y tế đã thực hiện sơ cứu khẩn cấp, cố định vùng cổ và sử dụng xe cứu thương chuyên dụng chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Dù được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu chữa và áp dụng các biện pháp y tế cao nhất, nhưng do tình trạng thương tích quá nặng, tay đua Đ.H.Q.H tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng 1-5.

Ngày 30-4, tại Sân vận động Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải đua Mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026. Giải đua mô tô năm nay có 59 vận động viên đến từ 28 câu lạc bộ trên toàn quốc tranh tài, tham gia thi đấu ở 3 hệ: 19 vận động viên hệ phong trào, dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT; 24 vận động viên hệ chuyên nghiệp, dòng xe 4 thì EXCITER dung tích xi lanh 150 cc; 16 vận động viên hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì YAZ dung tích xi lanh 125 cc. Giải đua lần này còn có sự góp mặt của những tay đua nổi tiếng đến từ các câu lạc bộ đã có thành tích xuất sắc ở những năm qua trong làng đua mô tô thể thao trên toàn quốc.



