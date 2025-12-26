HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cần Thơ: Tìm tung tích nạn nhân trên tay xăm dòng chữ “Huỳnh Vũ Phương”

Tâm Quân

(NLĐO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo để người dân được biết, phối hợp tìm người thân của nạn nhân

Chiều 26-12, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang thụ lý xác minh vụ "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 20-12 tại xã Thạnh Xuân.

Cần Thơ truy tìm tung tích nạn nhân có hình xăm “ Huỳnh Vũ Phương ” - Ảnh 1.

Cần Thơ truy tìm tung tích nạn nhân có hình xăm “ Huỳnh Vũ Phương ” - Ảnh 2.

Cần Thơ truy tìm tung tích nạn nhân có hình xăm “ Huỳnh Vũ Phương ” - Ảnh 3.

Áo và hình xăm trên cơ thể nạn nhân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Nạn nhân là nam, tuổi khoảng 30 – 35, cao 1,68 m, chưa xác định được nhân thân. Nạn nhân mặc áo thun dài tay màu đen, trên áo in dòng chữ "Kiếp làm thuê phát nát đời trai trẻ/Tay cầm tiền lẻ liệu mấy ai chơi"; vùng cổ phải xăm hình con bò cạp; cẳng tay phải xăm dòng chữ "Huỳnh Vũ Phương"…

Để truy tìm tung tích nạn nhân nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo đến quần chúng nhân dân được biết, phối hợp tìm người thân của nạn nhân.

Mọi chi tiết liên hệ đại úy Nguyễn Trí Giàng, điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ (điện thoại: 0988.728.707).

