Cần Thơ: Vé số cào vừa phát hành đã có người trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cần Thơ: Vé số cào vừa phát hành đã có người trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng

Ca Linh

(NLĐO) - Sau 10 ngày phát hành, vé số cào ở Cần Thơ đã có khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng.

Ngày 12-9, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết đã trả thưởng giải đặc biệt 1 tỉ đồng cho khách hàng trúng vé số cào. Người may mắn trúng giải đặc biệt ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Cần Thơ: Vé số cào vừa phát hành đã có người trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ thông tin khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt vé số cào

Ngoài ra, công ty cũng đã trả thưởng giải nhất (80 triệu đồng/giải) cho người dân tại phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) và xã Trà Cú (tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, vào ngày 2-9, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã khai trương sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay. Số lượng phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay đợt 1 là 4 triệu vé, mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời gian lưu hành từ ngày 2-9 đến 1-12.

Cơ cấu giải thưởng cho 1 triệu vé với 1 giải đặc biệt (6 số) là 1 tỉ đồng, 10 giải nhất (5 số) 80 triệu đồng, 10 giải nhì (5 số) 15 triệu đồng… và 100.000 giải chín (1 số) 10.000 đồng.

Tổng giá trị giải thưởng 22 tỉ đồng, tương ứng với tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị vé phát hành.

Tin liên quan

Vé số cào hút hàng

Vé số cào hút hàng

(NLĐO)- Ngày 5-1, nhiều người đến các đại lý vé số để mua vé số cáo trúng ngay do Công ty Xổ kiến thiết TP HCM phát hành vào ngày 1-1-2019. Tuy nhiên, các điểm bán loại hình xổ số này đều thông báo vé đã bán hết.

Tin vui cho người trúng vé số, nhận thừa kế

(NLĐO) - Các khoản thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền, nhận thừa kế, quà tặng trên 20 triệu đồng mới phải nộp thuế thay vì 10 triệu như hiện nay

Mua vé số thường xuyên, 1 công nhân trúng 14 tờ giải độc đắc

(NLĐO) - Mua vé số thường xuyên tại đại lý ở Vĩnh Long, một công nhân trở thành tỉ phú khi trúng 14 tờ giải độc đắc.

Cần Thơ giải đặc biệt vé số vé số cào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo