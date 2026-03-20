Cẩn trọng khi nhận được "Giấy mời" lạ ở Đà Lạt

Ngày 20-3, thông tin từ UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), thời gian qua, địa phương tiếp nhận thông tin một số hộ dân ở phường nhận được "Giấy mời" có nội dung yêu cầu kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất để phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh gắn liền với tài sản.



"Giấy mời" giả mạo do những kẻ xấu gửi đến các hộ dân ở phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo quan sát, những "Giấy mời" này ghi nơi phát hành là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đóng dấu mộc đỏ và có chữ ký của một Phó giám đốc của Sở này là ông Lê Thanh Liêm.

UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt vào cuộc kiểm tra và khẳng định, các "Giấy mời" nêu trên không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành; nội dung và hình thức thể hiện không đúng quy định về thể thức văn bản hành chính.

Hơn nữa, theo quyết định số 42/QĐ-SNNMT ngày 16-1-2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hiện nay Sở này không có Phó giám đốc nào tên là Lê Thanh Liêm.

Nội dung "Giấy mời" có dấu hiệu giả mạo cơ quan nhà nước nhằm thu thập thông tin cá nhân, hồ sơ đất đai của người dân. Các "Giấy mời" nêu trên không có giá trị pháp lý và không phải là hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai.

Hiện nay UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt không nhận được bất kỳ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nào của UBND tỉnh Lâm Đồng hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai các nội dung nêu trên.

Phường cũng không tổ chức, không yêu cầu người dân thực hiện các nội dung như: liên kết với "Kho bạc nhà nước" hoặc các hệ thống không chính thống để nhận mã số; kê khai đất đai điện tử ngoài quy trình thủ tục hành chính; cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ đất đai qua các hình thức không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Vì vậy, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cảnh báo đến người dân tuyệt đối không cung cấp CCCD, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã xác thực hoặc thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được các "Giấy mời" hay thông báo có dấu hiệu bất thường, đề nghị người dân nhanh chóng liên hệ trực tiếp UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt để được kiểm tra, xác minh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.