Cẩn trọng với cuộc gọi lừa đảo cập nhật thông tin sau sáp nhập

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Phú, TP HCM vừa phát đi thông báo đến cư dân trên địa bàn về vấn đề thông báo cập nhật thông tin cá nhân của người dân qua điện thoại.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cho biết thời gian qua, trung tâm liên tục tiếp nhận các trường hợp người dân nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường hoặc Công an phường, yêu cầu: cập nhật số định danh cá nhân cho trẻ em; cập nhật thông tin trên Căn cước công dân; cập nhật các giấy tờ hộ tịch, hộ khẩu, bảo hiểm…với lý do "do sáp nhập địa giới hành chính" hoặc "thay đổi dữ liệu dân cư".

Hình minh họa

Về vấn đề này, Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Bình Phú khẳng định hiện phường không có chủ trương yêu cầu người dân cập nhật thông tin do sáp nhập đồng thời không cử cán bộ gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại.

Trung tâm cũng nhấn mạnh phường không thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào qua các cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Mọi vấn đề thắc mắc, cần giải thích, hướng dẫn chính thức, người dân có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Bình Phú, số điện thoại: 028 3755 1430

Trung tâm khuyến nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho các số điện thoại lạ, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các trường hợp khả nghi, đề nghị báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Công an gần nhất để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.