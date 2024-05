Cảng Bến Nghé: Đi tắt, đón đầu để ổn định việc làm, đời sống người lao động

Hội nghị Người lao động (NLĐ) Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé năm 2024 đã diễn ra sáng 17-5. Theo ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, trong năm 2023, dù đối diện không ít khó khăn, thách thức nhưng kết quả sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp rất khả quan. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng tấn thông qua trước thời hạn hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu số lượng cũng như chất lượng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm từ 01-29%; Chỉ tiêu doanh thu ước tăng 10.08% so với kế hoạch năm, đạt 98.9% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước đạt 100.75% so với kế hoạch năm, tăng 3.56% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO và Cảng Bến Nghé chụp ảnh trước biểu trưng chào mừng kỷ niệm 20 nam thành lập SAMCO

Thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ và thỏa ước lao động tập thể năm 2023, công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động; trích nộp đủ BHXH, BHYT và BHTN cho NLĐ. Công ty cũng chi hơn 100 triệu đồng hỗ trợ 229 lượt lao động tham gia các khóa đào tạo.

Năm qua, tập thể lao động công ty đã phát huy nhiều giải pháp, sáng kiến, trong đó có 30 sáng kiến giải pháp được xét công nhận, làm lợi và tiết kiệm hơn 2 tỉ đồng. Các sáng kiến giải pháp đã giúp tăng doanh thu nhờ các dịch vụ cộng thêm hàng tỉ đồng và giảm thời gian tác nghiệp tại các đơn vị nghiệp vụ có sáng kiến giúp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt hơn. "Năm 2024, ngoài phát triển các dịch vụ khác bên cạnh những dịch vụ hiện có nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, công ty tiếp tục củng cố và nâng cao mối quan hệ với khách hàng; đẩy mạnh công tác tiếp thị, tập trung chủ lực vào khai thác hàng container và hàng sắt thép. Công ty tổ chức phân công lao động làm việc phù hợp và tiếp tục cải tiến công tác chi trả lương theo hiệu quả của người lao động" - ông Nguyễn Ngọc Thảo thông tin.

Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động luôn được Cảng Bến Nghé ưu tiên

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến của người lao động về nguồn vốn tái đầu tư, phát triển sản xuất. Thiết bị cũ kỹ, không còn vật tư thay thế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của cảng. Nếu muốn đặt hàng thì phải mất thời gian dài, chưa kể giá thành sản xuất theo đơn đặt hàng rất cao.

A.Chi