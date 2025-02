Cảng biển vào xuân, tấp nập hàng hoá, khách quốc tế “xông đất” Bà Rịa- Vũng Tàu

Những ngày Tết, không khí làm việc tại cảng Cái Mép - Thị Vải càng sôi động hơn khi những con tàu tấp nập ra vào. Còi tàu hú vang, tiếng xe nâng, tiếng máy móc hòa quyện vào nhau khiến cảng biển tràn đầy sức sống.

Tàu vào làm hàng tại Cái Mép - Thị Vải trong dịp Tết

Sáng mùng 3 Tết, tàu Celebrity Solstice (thuộc hãng Celebrity Cruises) mang theo gần 3.000 du khách quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Úc… cập Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT). Đây là chuyến tàu khách quốc tế "xông đất" Bà Rịa - Vũng Tàu năm mới Ất Tỵ 2025. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đón tiếp và cung cấp dịch vụ tham quan cho du khách từ tàu trên.

Ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh, du khách rời tàu chia làm nhiều đoàn tham gia các hành trình khám phá TP HCM, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày.

Tàu du lịch chở gần 3.000 khách du lịch cập cảng TCIT trong sáng mùng 3 Tết

Trước đó, trong ngày đầu năm mới (mùng 1 Tết) cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đã đón 6 chuyến tàu chở hàng hóa cập cảng. Trong số này, đáng chú ý có đến 5 tàu container quốc tế cập cảng để làm hàng, đặc biệt tàu MSC LYSE V mang quốc tịch Liberia, với chiều dài 275m, trọng tải 63.381 tấn cập bến cảng container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA (SSIT); tàu EVER MEMO mang quốc tịch Singapore, có chiều dài 366m, trọng tải hơn 156.000 tấn cập cảng Gemadept -Terminal link; tàu BUDAPEST EXPRESS quốc tịch Liberia, chiều dài hơn 335m, có trọng tải hơn 103.000 tấn cập bến cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT).

Và liên tiếp những ngày sau đó, Cái Mép - Thị Vải đón những chuyến tàu vào làm hàng. Các tàu này chủ yếu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Để chào đón năm mới, các cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đã tổ chức các buổi gặp mặt đầu xuân, phát lệnh làm hàng đầu tiên của năm mới, chính thức khởi động một năm làm việc đầy năng suất.

Xe chở hàng hóa ra vào Cái Mép - Thị Vải

Năm 2024, ngành cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu có bước phát triển vượt bậc, đạt mốc kỷ lục với tổng sản lượng hàng hóa vượt 138,2 triệu tấn, vượt 23% so với kế hoạch và tăng 23% so với năm 2023. Đặc biệt, sản lượng hàng hóa tính theo TEU cũng ghi nhận con số ấn tượng, đạt 10,8 triệu TEU, tăng 34% so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, sản lượng tàu container có trọng tải lớn ra vào khu vực Cái Mép - Thị Vải cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Số lượt tàu container có trọng tải từ 80.000-232.000 tấn vào, rời cảng tăng 9% so với năm trước, đạt 1.857 lượt.

Đây là những con số phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời khẳng định vị thế quan trọng của khu vực cảng trong nền kinh tế biển Việt Nam.

Ban đêm, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu lung linh

Kết quả ấn tượng ấy là nhờ hàng loạt giải pháp mà tỉnh Bà Rịa. -Vũng Tàu triển khai, đột phá phát triển cảng biển, dịch vụ logistics hướng đến phát triển bền vững. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực vận chuyển, tối ưu hóa quy trình hoạt động; phát huy thế mạnh, hướng đến tương lai bền vững và tiếp tục là đầu mối quan trọng trong mạng lưới logistics quốc tế.

Đặc biệt, năm 2024, luồng hàng hải Vũng Tàu - Cái Mép đã được nâng cấp, nạo vét xuống độ sâu âm 15,5m, đáp ứng nhu cầu của nhiều hãng tàu lớn trên thế giới. Nhờ nạo vét luồng xuống độ sâu đạt chuẩn đã giúp các tàu biển ra, vào cảng nhanh và dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian phải chờ thủy triều.

Điều này không chỉ có lợi cho nhà khai thác cảng mà còn tạo ưu thế, giảm bớt chi phí cho các hãng tàu, tăng cơ hội cho cảng đón được nhiều siêu tàu, nâng cao sản lượng xếp dỡ.