Cảng cá Thuận An: Bến mới 220 tỉ đồng vắng bóng tàu cá, bến cũ quá tải

Sau khi vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế), hầu hết tàu đều cập bến số 1 - cảng cá cũ, để bán thủy hải sản rồi tìm chỗ neo đậu. Mặc dù bến số 2 (cảng cá mới) nằm sát bên, vừa được đầu tư khang trang hiện đại, song phần lớn tàu cá vẫn ngần ngại, phải chạy đi nơi khác vì luồng lạch ra vào còn quá cạn.

Chiếc tàu cá công suất 820 CV của ông Trần Giáp (ngư dân phường Thuận An) sau nhiều lần điều khiển vất vả mới vào được bến số 2. Giữa luồng bến này, một sà lan chở đá thi công bờ kè phải nằm "chôn chân" vì mắc cạn, chỉ có thể chờ thủy triều lên. Hình ảnh ấy phần nào cho thấy khó khăn của ngư dân khi muốn đưa tàu vào bến mới.

Bến số 2 thuộc cảng cá Thuận An, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho 500 tàu thuyền, tổng vốn đầu tư 220 tỉ đồng, đưa vào hoạt động từ tháng 2-2025. Hiện cảng cá này vẫn triển khai hoạt động hậu cần nghề cá tại bến số 1 và số 2. Tuy nhiên, bến số 2 dù được đầu tư khang trang, hiện đại nhưng chỉ có một vài tàu cá loại nhỏ vào neo đậu. Trong khi đó tại bến số 1, do đưa vào sử dụng từ năm 2002 nên hiện xuống cấp, nhếch nhác, vượt công suất.

Được đầu tư khang trang nhưng đến nay khu hậu cần nghề cá bến số 2 chưa được khai thác

Ông Ngô Trung Nhật Quang, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá TP Huế, cho biết tàu cá chưa thể cập bến số 2 để bốc dỡ thủy sản là do cao độ đáy luồng tại một số vị trí hiện không bảo đảm độ sâu thiết kế, đặc biệt đối với các tàu có công suất trên 700 CV và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vào cập cảng để bốc dỡ hàng. Vùng nước tiếp giáp giữa đầu luồng vào của cảng mới và tuyến luồng hàng hải liên kết với cảng mới bị bồi lắng, cạn, hiện tại vẫn chưa được nạo vét. Nếu thời gian tới bảo đảm thì cảng sẽ thông báo cho các chủ tàu chuyển sang bốc dỡ hàng tại bến số 2.

Hạ tầng dịch vụ nghề cá tại bến số 2 cũng chưa khai thác được. Ban quản lý đã phân lô khu chức năng 14.283 m² và nhà phân loại thủy sản (chợ cá) rộng 3.072 m² để kêu gọi đầu tư. Đến nay có 21 tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng mặt bằng, song chưa thể triển khai vì chưa có quyết định phê duyệt giá dịch vụ cảng cá.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại bến số 1 vẫn duy trì hoạt động bình thường. Một số vừa muốn giữ đất ở cảng cũ, vừa đăng ký mặt bằng ở cảng mới.

"Chúng tôi đã trình phương án giá dịch vụ sử dụng cảng lên Sở Nông nghiệp và Môi trường từ tháng 5. Hiện chưa có quyết định phê duyệt nên chưa thể ký hợp đồng với đơn vị đăng ký tại cảng mới" - ông Quang cho biết.