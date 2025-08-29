HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Căng lưới chắn ngang đường chơi pickleball

Tr.Đức

(NLĐO)- Hai người đàn ông đã căng lưới chắn ngang đường để tạo sân chơi pickleball, khiến các phương tiện lưu thông bị cản trở

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip 2 người đàn ông tự ý căng lưới ngang đường tại phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) để chơi pickleball, gây bức xúc dư luận.

Căng lưới chắn ngang đường chơi pickleball- Ảnh 1.

2 người đàn ông tự ý căng lưới ngang đường để chơi pickleball

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra chiều tối 26-8 tại khu đô thị Lideco, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Hai người đàn ông đã căng lưới chắn ngang đường để tạo sân chơi pickleball, khiến các phương tiện lưu thông bị cản trở.

Người đăng tải clip cho biết khi đang lái xe về nhà thì bị chặn lại bởi lưới chắn giữa đường. Sau khi xuống xe nhắc nhở, tài xế đã bị một trong hai người chơi pickleball lao tới gây gổ, cãi vã và có hành động xô đẩy.

Theo thông tin từ UBND phường Cao Xanh, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28-8, Công an phường đã nhận được tin báo từ người dân phản ánh về vụ việc. Đến 19 giờ cùng ngày, Công an phường đã có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc.

Sau khi tuyên truyền, nhắc nhở, cả hai đã thừa nhận hành vi chiếm dụng lòng đường để chơi pickleball là vi phạm pháp luật, đồng thời cam kết không tái phạm.

