Cảng Nha Trang hư hỏng, du lịch lo thất thu

Mới đây, Công ty CP Cảng Nha Trang (Cảng Nha Trang) có văn bản gửi các đại lý hàng hải về việc tạm dừng đón các chuyến tàu biển quốc tế do cầu cảng hư hỏng, không bảo đảm an toàn trong việc tiếp nhận tàu khách du lịch và tàu trung chuyển khách từ tàu neo đậu ở vịnh Nha Trang vào bến cảng và ngược lại.



Ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đón khách quốc tế

Theo Cảng Nha Trang, đơn vị kiểm định đánh giá "kết cấu công trình cầu cảng 10.000 DWT của Cảng Nha Trang đã bị hư hỏng, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong quá trình sử dụng. Do đó cầu cảng không còn đủ điều kiện để đón nhận tàu khách".

Cảng Nha Trang thông báo hủy tất cả kế hoạch đã đăng ký và tạm dừng đón tàu khách quốc tế kể từ ngày 20-9, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, tránh tối đa sự cố đáng tiếc có thể xảy ra và để phục vụ sửa chữa. Thời điểm hoạt động trở lại, phía cảng này vẫn chưa xác định cụ thể.

Việc Cảng Nha Trang ngừng đón tàu khách đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch đón khách của các đơn vị lữ hành phục vụ khách du lịch tàu biển. Theo kế hoạch, năm 2024, Nha Trang - Khánh Hòa sẽ đón 44 chuyến tàu du lịch biển. Đến nay, cảng mới đón 27 chuyến với hơn 55.500 lượt khách.

Cảng Nha Trang hư hỏng, các du thuyền neo tại vịnh Nha Trang rồi trung chuyển bằng tender

Từ nay đến cuối năm 2024, ngành du lịch Nha Trang còn 17 chuyến tàu đăng ký ghé Nha Trang, trong đó có những tàu lớn có sức chở từ 2.000 - 4.000 khách như: Spectrum Of The Seas, Coral Princess, Celebrity Solstice, Noordam, Resorts World One…

Ông Bùi Minh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại Phương Thắng - đơn vị chuyên đón tàu biển, cho biết: "Theo kế hoạch, công ty sẽ đón 2 chuyến tàu Noordam ghé Nha Trang trong tháng 11 và 12-2024 nhưng vì Cảng Nha Trang ngừng đón khách nên hãng tàu này đang cân nhắc hủy việc ghé Nha Trang… Nhiều hãng tàu khác cũng đang cân nhắc bỏ Nha Trang ra khỏi lịch trình tour năm 2025".

Hiện nhiều chủ tàu lo ngại sẽ mất uy tín nếu bỏ Nha Trang ra khỏi danh sách điểm đến. Còn các doanh nghiệp mong sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị để Cảng Nha Trang sớm được đầu tư, nâng cấp.

Tìm hướng gỡ khó

Trước tình hình trên, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã chủ trì họp với UBND TP Nha Trang, Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải… để tìm cách gỡ khó cho việc đón các chuyến tàu biển du lịch. Qua rà soát, có 2 địa điểm có thể thay thế. Thứ nhất là bến du thuyền Ana Marina Nha Trang - Bắc TP Nha Trang - đủ điều kiện để tàu cỡ nhỏ neo đậu, đón các tender trung chuyển khách.

Thứ hai là Cảng quốc tế Cam Ranh (TP Cam Ranh, cách Nha Trang khoảng 40 km về phía Nam) có cơ sở vật chất hiện đại, đủ sức đón các tàu lớn quốc tế cập cảng. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đề nghị UBND tỉnh có giải pháp, phương án, hướng dẫn các doanh nghiệp chuyên đón tàu biển du lịch tổ chức khảo sát, lựa chọn các tour, điểm du lịch mới phù hợp với điểm đón này.

Để chủ động tháo gỡ khó khăn, đầu tháng 10-2024, Sở Du lịch đã đi khảo sát một số khu điểm, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, điểm đến du lịch trên địa bàn huyện Cam Lâm, TP Cam Ranh và đề xuất xây dựng tour du lịch tham quan Cam Lâm - Cam Ranh để phục vụ khách du lịch tàu biển đến Cảng quốc tế Cam Ranh.

Tại TP Cam Ranh có Khu Du lịch Đồng Cừu - Suối Tiên, Khu Du lịch Natural Paradise, chùa Ốc Từ Vân. Huyện Cam Lâm có vườn xoài cổ thụ, hàng trưng bày các sản phẩm về xoài. Các du khách sẽ trải nghiệm đồng cừu; tìm hiểu nghề trồng lúa nước của Việt Nam; xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc; xem, chế biến và thưởng thức bánh xèo chả giò, nem cuốn. Sau đó di chuyển về vườn xoài Cam Lâm, hái xoài, thưởng trà, mua sắm; cuối cùng tắm biển, thưởng thức dịch vụ ở Khu Du lịch KN Beach club.

Tuy nhiên, việc khó nhất là thuyết phục các hãng tàu biển đồng ý cập Cảng quốc tế Cam Ranh vì quãng đường vận chuyển khách dài hơn, làm tăng chi phí tour. Còn bến du thuyền Ana Marina thì cơ quan chuyên môn cho rằng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để đón các tàu du lịch cỡ lớn - nếu sử dụng tender trung chuyển khách thì quãng đường xa, sẽ tăng chi phí.