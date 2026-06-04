Căng thẳng bài toán xử lý rác

Trong đó, tỉ lệ thu gom rác ở khu vực đô thị đạt từ 90%-95%, khu vực nông thôn mới chỉ đạt từ 60%-75%.

Theo đơn vị này, toàn tỉnh hiện có 15 nhà máy xử lý rác, chủ yếu sử dụng phương pháp xử lý đốt, một số chưa đầu tư đầy đủ dây chuyền xử lý rác nên tồn đọng mùn lẫn rác thải gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quan. Đặc biệt 2 nhà máy xử lý rác ở Đà Lạt và Bảo Lộc hoạt động chưa có giấy phép môi trường.

Địa phương có 31 bãi chôn lấp rác không bảo đảm điều kiện bãi chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn, không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải mà chỉ định kỳ phun chế phẩm sinh học khử mùi. Những địa điểm này đều không có giấy phép môi trường theo quy định, không còn hồ sơ liên quan đến bảo vệ môi trường, chủ yếu mang tính tự phát; một số bãi rác đã ngưng tiếp nhận rác nhưng chưa thực hiện đóng cửa để hoàn nguyên đất đai.

Mới đây, địa bàn các xã khu vực huyện Bảo Lâm cũ, đặc biệt là xã Bảo Lâm 1 xảy ra tình trạng nhiều ngày không lấy rác khiến rác thải chất hàng trăm đống ngoài đường lớn, công viên, trường học, khu dân cư… khiến người dân bức xúc. Trong đó, một phần nguyên nhân do bãi rác Lộc Phú (xã Bảo Lâm 4) xảy ra tình trạng rác thải bị đổ ngoài khu vực quy định, gây bức xúc cho người dân.

Công nhân vệ sinh thực hiện thu gom rác gần khu vực chợ Đà Lạt

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện Lâm Đồng tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý chất thải như thiếu quỹ đất; các địa phương sau sáp nhập triển khai các mô hình xử lý rác khác nhau; khó chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý rác; đơn vị cung ứng dịch vụ có công nghệ xử lý rác hạn chế.

Bên cạnh đó, 2 nguyên nhân lớn được Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra là khó khăn về kinh phí và đơn giá trong việc xử lý rác cũng như việc phân loại rác tại nguồn còn thấp.

Sở kiến nghị UBND tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ hiện đại, hạn chế chôn lấp; tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho lĩnh vực môi trường; điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương và ưu tiên bố trí quỹ đất cho các công trình xử lý chất thải.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở xử lý chất thải, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt dự toán; lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý rác thải. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải trong khu dân cư khiến người dân bức xúc.