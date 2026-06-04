HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Căng thẳng bài toán xử lý rác

Bài và ảnh: Trường Nguyên

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho thấy hiện nay mỗi ngày trên địa bàn toàn tỉnh phát sinh 2.482 tấn rác thải sinh hoạt.

Trong đó, tỉ lệ thu gom rác ở khu vực đô thị đạt từ 90%-95%, khu vực nông thôn mới chỉ đạt từ 60%-75%.

Theo đơn vị này, toàn tỉnh hiện có 15 nhà máy xử lý rác, chủ yếu sử dụng phương pháp xử lý đốt, một số chưa đầu tư đầy đủ dây chuyền xử lý rác nên tồn đọng mùn lẫn rác thải gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quan. Đặc biệt 2 nhà máy xử lý rác ở Đà Lạt và Bảo Lộc hoạt động chưa có giấy phép môi trường.

Địa phương có 31 bãi chôn lấp rác không bảo đảm điều kiện bãi chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn, không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải mà chỉ định kỳ phun chế phẩm sinh học khử mùi. Những địa điểm này đều không có giấy phép môi trường theo quy định, không còn hồ sơ liên quan đến bảo vệ môi trường, chủ yếu mang tính tự phát; một số bãi rác đã ngưng tiếp nhận rác nhưng chưa thực hiện đóng cửa để hoàn nguyên đất đai.

Mới đây, địa bàn các xã khu vực huyện Bảo Lâm cũ, đặc biệt là xã Bảo Lâm 1 xảy ra tình trạng nhiều ngày không lấy rác khiến rác thải chất hàng trăm đống ngoài đường lớn, công viên, trường học, khu dân cư… khiến người dân bức xúc. Trong đó, một phần nguyên nhân do bãi rác Lộc Phú (xã Bảo Lâm 4) xảy ra tình trạng rác thải bị đổ ngoài khu vực quy định, gây bức xúc cho người dân.

Căng thẳng bài toán xử lý rác - Ảnh 1.

Công nhân vệ sinh thực hiện thu gom rác gần khu vực chợ Đà Lạt

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện Lâm Đồng tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý chất thải như thiếu quỹ đất; các địa phương sau sáp nhập triển khai các mô hình xử lý rác khác nhau; khó chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý rác; đơn vị cung ứng dịch vụ có công nghệ xử lý rác hạn chế.

Bên cạnh đó, 2 nguyên nhân lớn được Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra là khó khăn về kinh phí và đơn giá trong việc xử lý rác cũng như việc phân loại rác tại nguồn còn thấp.

Sở kiến nghị UBND tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ hiện đại, hạn chế chôn lấp; tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho lĩnh vực môi trường; điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương và ưu tiên bố trí quỹ đất cho các công trình xử lý chất thải.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở xử lý chất thải, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt dự toán; lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý rác thải. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải trong khu dân cư khiến người dân bức xúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo