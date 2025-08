Campuchia phải hoãn giải chạy Angkor Empire Marathon hôm 3-8 vì lý do an toàn cho các VĐV trong nước và quốc tế; đề xuất tạm dừng các cuộc tranh tài võ thuật Kun Khmer trên toàn quốc chờ tình hình chính trị an ổn.