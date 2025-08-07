HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tiêu dùng

Căng thẳng cấp điện trong cao điểm nắng nóng

Lê Thúy

Những ngày gần đây, TP Hà Nội liên tục xảy ra mất điện cục bộ đúng vào thời điểm nắng nóng cực điểm, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc của người dân.

 Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định không có kế hoạch cắt điện, toàn bộ lịch bảo trì, sửa chữa đều đã hoãn để ưu tiên cấp điện phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình nhận định có thể mức phụ tải tăng đột biến vào những ngày nắng nóng đang tạo áp lực lớn cho công tác điều độ hệ thống điện, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối. Để đáp ứng nhu cầu, hệ thống phải huy động toàn bộ nguồn điện, kể cả điện chạy dầu có giá thành cao. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mất điện không chỉ do thiếu nguồn mà còn do sự cố kỹ thuật như biến áp quá tải, thiết bị và đường dây đã xuống cấp. Ông nhấn mạnh việc bảo trì, kiểm tra thường xuyên là cần thiết, tránh tiết kiệm chi phí dẫn đến sự cố lan rộng trong cao điểm.

Thực tế, theo EVNHANOI, công suất tiêu thụ điện tại Hà Nội những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua đã chạm mốc cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, mức kỷ lục được ghi nhận vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 4-8 lên tới 5.988 MW. Cùng thời điểm, hệ thống điện quốc gia cũng ghi nhận kỷ lục mới với công suất cực đại 54.500 MW, riêng miền Bắc đạt 28.500 MW, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số đường dây và máy biến áp tại các trạm 220 KV và 500 KV trong khu vực phụ tải cao ghi nhận tình trạng đầy tải hoặc quá tải.

Các chuyên gia khuyến nghị ngành điện cần chủ động thông báo lịch cắt điện và gửi thông báo xin lỗi nếu xảy ra sự cố bất ngờ. Về lâu dài, người dân có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ để giảm phụ thuộc vào lưới điện.

TS Ngô Đức Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), cho rằng Việt Nam cần đầu tư mạnh vào chuyển đổi số ngành điện, xây dựng lưới điện thông minh và các hệ thống lưu trữ điện như thủy điện tích năng hoặc pin quy mô lớn để đáp ứng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Trước áp lực cung ứng điện, các công ty điện lực kêu gọi cơ quan công sở và người dân sử dụng điện tiết kiệm, tắt thiết bị không cần thiết, hạn chế dùng thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm, đồng thời điều chỉnh điều hòa từ 26 độ C trở lên và dùng kết hợp với quạt.

Tin liên quan

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao, EVN yêu cầu rà soát

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao, EVN yêu cầu rà soát

(NLĐO) - EVN yêu cầu rà soát từng trường hợp phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 6-2025 tăng cao.

Điện lực TP HCM xin lỗi khách hàng vì sự cố mất điện trưa 30-7

(NLĐO) – Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng đồng thời khẳng định đã khôi phục hoàn toàn nguồn điện trong vòng 30 phút.

Tiêu thụ điện ở Hà Nội cao kỷ lục, EVNHANOI chỉ cách để khách hàng không "giật mình" với hóa đơn

(NLĐO) - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khuyến cáo người dân chú ý điều chỉnh hành vi sử dụng điện để không "giật mình" vì hóa đơn.

hệ thống điện tiết kiệm chi phí tiêu thụ điện lịch cắt điện điện mặt trời tăng trưởng kinh tế chuyển đổi số công ty điện lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo