Căng thẳng Israel - Iran leo thang

Việt Nam quan ngại sâu sắc

Ngày 13-6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những căng thẳng leo thang gần đây tại khu vực Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông và lên án các hành động leo thang nguy hiểm, sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm chủ quyền của các quốc gia.

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình đang diễn ra, vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới" - bà Hằng nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran trừ trường hợp thật sự cần thiết. Trong giai đoạn hiện nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên giữ liên hệ, theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao (+84 981848484), Đại sứ quán Việt Nam tại Israel (+972.555.025616 và +972.527274248), Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (+989339658252 và +98912057570).

D.Ngọc