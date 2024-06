"Tát tai" nữ nhân viên tại cuộc họp

Sáng 25-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Phù Cát cho biết vừa chuyển đơn tố cáo của bà Lê Hoàng Yến, thủ quỹ Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Ngô Mây, đến Đảng ủy thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) để xử lý theo thẩm quyền.

Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây, nơi xảy ra vụ việc

Theo đơn trình bày của bà Yến, tối 7-6, Quỹ TDND Ngô Mây tổ chức cuộc họp toàn thể cơ quan, do Giám đốc Phan Thị Lộc chủ trì.

Tại cuộc họp, bà Yến nêu ý kiến về việc bà Trần Thị Kim Liên – cán bộ tín dụng, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Quỹ TDND Ngô Mây, thường xuyên có những hành vi vi phạm quy chế cơ quan, như: ăn vặt trong lúc làm việc; dùng những lời lẽ tục tĩu khi nói chuyện điện thoại riêng, gây bức xúc cho những đồng nghiệp xung quanh…

Trong khi bà Yến đang phát biểu tại cuộc họp thì bà Liên chen ngang quát tháo, xưng hô mày tao, cho rằng bà Yến vu khống mình. Lúc này, bà Nguyễn Thị Chung, Kế toán trưởng Quỹ TDND Ngô Mây, nói với bà Yến: "Tại hai người (ý nói thành viên HĐQT Trần Thị Kim Liên và ông Lương Văn Tùng, Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Ngô Mây - PV) trai gái bị kỷ luật, làm khổ cả cơ quan!".

Ngay sau đó, ông Tùng và bà Liên đồng loạt đứng lên chửi bới, quát tháo bà Chung bằng lời lẽ xúc phạm. "Bức xúc, tôi lên tiếng bênh vực chị Chung, đồng thời nêu ra những hành vi sai trái của ông Tùng và bà Liên. Chỉ có vậy mà 2 người này quay sang chửi bới tôi thậm tệ, đồng thời liên tục hăm doạ đánh tôi. Tiếp đó, ông Tùng lao đến tát tôi nhưng tôi né được. Cả hai người đều là đảng viên, thành viên HĐQT mà có những hành động như vậy là không thể chấp nhận được!", bà Yến bức xúc.

Phòng làm việc của ông Lương Văn Tùng, nơi camera ghi lại cảnh 2 người "mây mưa". Ảnh cắt từ clip bạn đọc cung cấp



Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vụ việc trên, phần lớn cán bộ, nhân viên Quỹ TDND Ngô Mây đều xác nhận những gì bà Yến trình bày trong nội dung đơn tố cáo ông Tùng và bà Liên là đúng sự thật.

Mâu thuẫn leo thang sau cuộc "mây mưa"

Theo nhiều cán bộ, nhân viên Quỹ TDND Ngô Mây, sau khi vụ việc ông Lương Văn Tùng và bà Trần Thị Kim Liên "mây mưa" tại phòng làm việc bị phát hiện, nội bộ cơ quan bắt đầu căng thẳng, mất đoàn kết ngày càng diễn ra nghiêm trọng.

Cụ thể, sáng 12-4-2022, nhân viên Quỹ TDND Ngô Mây đến cơ quan làm việc sau kỳ nghỉ lễ thì tình cờ phát hiện ông Tùng và bà Liên "mây mưa" trong phòng làm việc của ông Tùng vào trước đó 1 ngày qua hệ thống camera an ninh cơ quan.

Với hành vi trên, ngày 4-11-2022, UBKT Đảng ủy thị trấn Ngô Mây ban hành 2 quyết định kỷ luật đối với ông Tùng và bà Liên cùng hình thức cảnh cáo về hành vi quan hệ bất chính, do cả hai đều có gia đình riêng. Mặc dù đã xử lý về mặt Đảng từ gần 17 tháng trước nhưng đến nay, việc xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Tùng và bà Liên vẫn chưa được thực hiện, khiến mâu thuẫn leo thang, nội bộ mất đoàn kết, hoạt động của đơn vị ngày càng trì trệ.

Cụ thể, 2 năm qua, HĐQT Quỹ TDND Ngô Mây vẫn không tổ chức đại hội thành viên theo quy định.

Bà Phan Thị Lộc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Quỹ TDND Ngô Mây, cho biết nguyên nhân 2 năm qua đơn vị chưa thể tổ chức đại hội thành viên là do HĐQT không đưa nội dung xử lý kỷ luật về hành chính đối với Chủ tịch HĐQT Lương Văn Tùng và thành viên HĐQT Trần Thị Kim Liên vào chương trình đại hội theo quy định. Trong khi đó, HĐQT chỉ có 4 người nên khi đưa ra biểu quyết thì kết quả 2/4 phiếu nhưng nghiêng về phía ông Tùng và bà Liên, do ông Tùng làm Chủ tịch HĐQT. Điều này không chỉ không thể tổ chức được đại hội mà còn khiến nội bộ mất đoàn kết, do phần lớn không đồng tình với kết quả biểu quyết của HĐQT.

"Trước đây, đơn vị chúng tôi xếp thứ 3 trong số 27 quỹ TDND trên địa bàn tỉnh về hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, do gần đây nội bộ mất đoàn kết nên rớt xuống vị trí thứ 5. Mong rằng các cấp, ngành chức năng hỗ trợ để BKS Quỹ TDND Ngô Mây sớm tổ chức đại hội thành viên thành công và đi vào hoạt động ổn định", bà Lộc chia sẻ.