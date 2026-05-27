Cảnh báo đáng lo về dịch Ebola

Anh Thư

WHO cũng cảnh báo các quốc gia láng giềng của DRC đang đứng trước "nguy cơ cao" về dịch bệnh này, mặc dù nguy cơ đối với toàn cầu vẫn ở mức thấp

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 25-5 cảnh báo dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang diễn tiến nhanh hơn nỗ lực ứng phó. Theo số liệu cập nhật, hiện đã có 900 ca nghi nhiễm và 220 ca tử vong nghi do bệnh Ebola ở DRC, bên cạnh 101 ca bệnh và 10 ca tử vong đã được xác nhận bằng xét nghiệm. WHO cũng cảnh báo các quốc gia láng giềng của DRC đang đứng trước "nguy cơ cao" về dịch bệnh này, mặc dù nguy cơ đối với toàn cầu vẫn ở mức thấp.

Cảnh báo đáng lo về dịch Ebola - Ảnh 1.

Một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ đang thông tin cho người dân về dịch Ebola ở TP Bunia, tỉnh Ituri – Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 25-5. Ảnh AP

Theo ông Tedros, có một số khía cạnh khiến nỗ lực ứng phó dịch bệnh gặp khó. Trước hết, sự chậm trễ trong việc phát hiện dịch bệnh đồng nghĩa nhà chức trách đang phải chạy đua để bắt kịp một dịch bệnh lây lan rất nhanh. "Chúng tôi đang khẩn trương mở rộng quy mô hoạt động, nhưng hiện tại, dịch bệnh đang diễn biến nhanh hơn khả năng của chúng tôi" - ông thừa nhận. Một yếu tố khác là hiện chưa có vắc-xin hoặc thuốc điều trị nào được phê duyệt cho virus Bundibugyo gây ra đợt dịch Ebola lần này.

Ngoài ra, các tỉnh Ituri và Bắc Kivu - tâm điểm của dịch bệnh - hiện trong tình trạng bất ổn cao. Các cuộc giao tranh dữ dội trong những tháng gần đây khiến hơn 100.000 người phải di tản. Tình trạng thiếu phối hợp giữa chính quyền và người dân, cùng với một số sự cố an ninh liên quan đến các cơ sở y tế cũng làm phức tạp thêm tình hình.


