"Cảnh báo đỏ" về nguy cơ khói mù ở Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

"Cảnh báo đỏ" về nguy cơ khói mù ở Đông Nam Á

Hoàng Phương

Đông Nam Á đang đối mặt nguy cơ khói mù nghiêm trọng trong nửa cuối năm nay, một phần do hiện tượng El Niño quay trở lại.

Trong báo cáo Triển vọng Khói mù 2026 mới công bố, Viện Các vấn đề quốc tế Singapore (SIIA) đã đưa ra "cảnh báo đỏ" về khả năng xuất hiện đợt khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng tại Brunei, Indonesia, Malaysia và Singapore từ nay đến cuối năm. Theo tờ The Straits Times, đây là lần thứ hai SIIA đưa ra "cảnh báo đỏ" kể từ khi bắt đầu công bố báo cáo vào năm 2019. Lần đầu tiên là vào năm 2023, cũng là một năm chịu tác động của El Niño.

El Niño là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương tăng cao, khiến thời tiết tại nhiều nơi trong khu vực trở nên nóng hơn và khô hạn hơn. Theo Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN, các điều kiện El Niño đã xuất hiện tại Đông Nam Á và dự kiến mạnh lên từ tháng 8 đến tháng 9.

Trong báo cáo mới nói trên, SIIA cho biết hiện tượng El Niño đang mạnh lên có thể kéo dài và làm gia tăng mức độ khắc nghiệt của mùa khô, trong bối cảnh năng lực ứng phó cháy rừng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi những bất ổn kinh tế và áp lực ngân sách. Ngay cả trước khi El Niño xuất hiện trong năm 2026, theo The Straits Times, các vụ cháy rừng và điểm nóng vẫn liên tiếp xuất hiện tại một số khu vực ở Indonesia và bang Johor - Malaysia. Singapore đã phải hứng chịu nhiều tuần khói mù do các vụ cháy rừng tại Johor.

"Cảnh báo đỏ" về nguy cơ khói mù ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Khói mù bao phủ một khu vực ở Singapore hồi tháng 3-2026. Ảnh: The Straits Times

Mùa khô tại khu vực thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Điều kiện thời tiết nóng hơn, khô hơn khiến thảm thực vật, đất than bùn và các đồn điền dễ bắt lửa hơn. Các đám cháy phát sinh từ hoạt động khai hoang hoặc đốt rác thải cũng có thể lan rộng nhanh hơn.

Dù thời tiết có thể làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và khói mù, nguyên nhân gốc rễ vẫn là cách thức quản lý đất nông nghiệp, mức độ sẵn sàng ứng phó cháy rừng và quyết tâm chính trị trong việc ngăn chặn khói mù xuyên biên giới. Theo báo cáo, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay cùng với chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao có thể thúc đẩy một số nhà sản xuất áp dụng các phương thức khai hoang đất thiếu bền vững.

"Khói mù không đơn thuần là vấn đề môi trường. Thách thức đặt ra là phải bảo đảm các hoạt động sản xuất bền vững được duy trì trên toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chịu áp lực kinh tế ngày càng lớn" - ông Simon Tay, Chủ tịch SIIA, nhận định.

Ông Simon Tay kêu gọi khu vực cần chủ động hơn trong việc ứng phó thách thức khói mù khi đang bước vào một mùa khô có nguy cơ diễn biến nghiêm trọng, đồng thời phải đối mặt những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Theo ông, việc bảo đảm nguồn tài chính đầy đủ cho các giải pháp ứng phó sẽ đóng vai trò then chốt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo