Thời sự

Cảnh báo hành vi giả mạo, lợi dụng uy tín của HTV để kêu gọi tài trợ

B.T.Q

(NLĐO) - Ngoài chương trình "Bản lĩnh doanh nhân", HTV cũng nhận được báo cáo về việc bị mạo danh ở nhiều chương trình vinh danh, giải thưởng khác

Đài Truyền hình TP HCM vừa có thông cáo báo chí, cảnh báo về hành vi giả mạo, lợi dụng uy tín của HTV để kêu gọi tài trợ.

Cảnh báo hành vi giả mạo, lợi dụng uy tín của HTV để kêu gọi tài trợ - Ảnh 1.

"Thư mời tài trợ" chương trình "Bản lĩnh doanh nhân" mạo danh HTV

Thời gian gần đây, HTV nhận được thông tin về "Thư mời tài trợ" gửi đến một số doanh nghiệp, đề cập đến một chương trình mang tên "Bản lĩnh doanh nhân". Trong thư mời này, các đối tượng đã giả mạo thông tin, khẳng định HTV là đơn vị phối hợp tổ chức chương trình nhằm mục đích kêu gọi tài trợ.

HTV khẳng định thông tin trên hoàn toàn là giả mạo. HTV không có bất kỳ mối liên kết, hợp tác hay tham gia nào vào việc tổ chức chương trình "Bản lĩnh doanh nhân" như được đề cập trong các thư mời.

"Đây là một hành vi mạo danh nghiêm trọng, có chủ đích lừa đảo, lợi dụng uy tín và thương hiệu của HTV để chiếm đoạt các nguồn lực tài trợ từ các doanh nghiệp, đối tác" – thông cáo của HTV nêu rõ.

Từ vụ việc này, HTV đề nghị đối tác, doanh nghiệp và khán giả tuyệt đối cảnh giác, không tham gia, cung cấp thông tin hay nguồn lực tài trợ nào cho chương trình "Bản lĩnh doanh nhân" hay chương trình nào có dấu hiệu mạo danh HTV khi chưa được kiểm chứng.

Ngoài chương trình "Bản lĩnh doanh nhân", HTV cũng nhận được báo cáo về nhiều chương trình vinh danh, giải thưởng khác như "Thương hiệu vàng quốc gia", "Thương hiệu uy tín", v.v... cũng đang mạo danh phối hợp sản xuất với HTV.

HTV đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật này.

Đài truyền hình TP HCM hành vi giả mạo Mạo danh HTV kêu gọi tài trợ
