Cảnh báo học sinh lập nhóm kín trên mạng để hướng dẫn chế tạo pháo nổ

Ngày 21-12, Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết vừa phát hiện nhiều học sinh THPT lập hội nhóm kín trên mạng xã hội Facebook để trao đổi thông tin mua nguyên vật liệu, hướng dẫn nhau sản xuất pháo nổ tại nhà.



Số pháo nổ thu giữ tại nhà Nguyễn Đức Bằng

Công an huyện Ninh Giang xác định trong nhóm có một người là Trương Đức L. (SN 2007, trú tại thôn Hiệp Thọ, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang) tham gia nhóm và trao đổi thông tin, hướng dẫn cách sản xuất pháo nổ.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, ngày 17-12, Công an huyện Ninh Giang triệu tập Trương Đức L. lên làm việc. Qua đấu tranh, L. khai nhận cùng Nguyễn Đức Bằng (SN 2005, trú tại xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ) sản xuất pháo nổ tại nhà của Bằng để sử dụng vào dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Ninh Giang phối hợp Công an huyện Tứ Kỳ thu giữ 203 quả pháo nổ có tổng trọng lượng 6,2 kg tại nhà Bằng. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ nhiều đồ dùng, vật dụng, chất để chế tạo pháo nổ.

Trước đó, vào cuối tháng 11-2023, 5 học sinh học sinh Trường THCS Tân Hồng (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã góp tiền đặt mua hóa chất, dụng cụ làm pháo nổ trên mạng xã hội. Sau khi mua được hóa chất, dụng cụ làm pháo đã tự làm 2 quả pháo nổ, sau đó mang đến trường đốt.