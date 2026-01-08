Cảnh báo khẩn: "Bẫy" lừa đảo tài chính, BHXH bủa vây dịp cận Tết 2026

Mới đây, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số BHXH Việt Nam đã phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo tài chính và BHXH dịp cận Tết 2026.

Theo cơ quan này, thời điểm Tết Nguyên đán 2026 cận kề, nhu cầu mua sắm, giao dịch, thanh toán và đi lại của người lao động tăng cao, tạo điều kiện cho các chiêu thức lừa đảo liên quan đến tài chính, các chính sách bảo hiểm hoành hành trên không gian mạng một cách tinh vi.

Các thủ đoạn mạo danh chính sách hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao giả mạo thông tin đã khiến nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, gặp rủi ro mất tiền và bị lộ thông tin cá nhân. Do đó, người dân cần đề cao cảnh giác để tránh thiệt hại không đáng có.

Dưới đây là các kịch bản lừa đảo phổ biến được BHXH Việt Nam cảnh báo: