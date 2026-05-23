Cảnh báo lạm dụng thẩm mỹ theo mạng xã hội

Ngày 22-5, tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 do Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc bệnh viện, cho biết ngành da liễu Việt Nam đã có bước tiến đáng kể, từng bước làm chủ nhiều công nghệ cao như y học tái tạo, liệu pháp tế bào, công nghệ gien và các hệ thống laser đa nền tảng.

Tuy nhiên, cùng với nhu cầu làm đẹp gia tăng, tình trạng lạm dụng thẩm mỹ theo "trend" mạng xã hội, can thiệp khi chưa cần thiết tiềm ẩn rủi ro.

Các chuyên gia khuyến cáo biến chứng sau tiêm filler, botox hay căng chỉ chủ yếu xuất phát từ cơ sở không đủ chuyên môn hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc. Thực tế đã có trường hợp nhiễm trùng, tắc mạch, biến dạng khuôn mặt, thậm chí ảnh hưởng thị lực. Người dân nên lựa chọn cơ sở được cấp phép, bác sĩ có chuyên môn và sản phẩm rõ nguồn gốc. Thẩm mỹ hiện đại không chỉ là làm đẹp nhanh mà còn phải bảo đảm an toàn, bền vững.

Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến 23-5 với sự tham dự của hơn 1.500 chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ trong và ngoài nước. Sự kiện có 22 phiên khoa học với hơn 80 báo cáo, trong đó có 7 báo cáo quốc tế từ các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Malaysia… Nội dung tập trung vào xu hướng đa liệu pháp và cá thể hóa điều trị, cập nhật các tiến bộ trong chống lão hóa, tái cấu trúc da, kết hợp công nghệ laser, HA, botox…