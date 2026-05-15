Quốc tế

Cảnh báo mới về giá dầu thế giới

Huệ Bình

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa nêu bật tác động của xung đột Trung Đông đối với nguồn cung dầu toàn cầu

Trong lúc đó, nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng vẫn còn bế tắc.

"Hơn 10 tuần kể từ khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu, tình trạng gián đoạn nguồn cung ngày càng trầm trọng tại eo biển Hormuz đang khiến kho dự trữ dầu toàn cầu cạn kiệt với tốc độ kỷ lục" - IEA nhận định hôm 13-5.

IEA chỉ ra rằng việc cắt giảm hơn 14 triệu thùng dầu/ngày đã khiến tổng thiệt hại nguồn cung từ các nhà sản xuất vùng Vịnh hiện vượt quá 1 tỉ thùng. Theo đài CNBC, cơ quan này cũng cảnh báo giá dầu có thể biến động mạnh hơn khi nhu cầu tiêu thụ trong mùa hè sắp bước vào giai đoạn cao điểm.

Cảnh báo mới về giá dầu thế giới - Ảnh 1.

Tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm của Iran ngày 18-4 Ảnh AP

Trong khi đó, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, so với mức 1,4 triệu thùng/ngày trước đó. Theo báo cáo mới nhất của OPEC, sản lượng dầu của tổ chức này trong tháng 4 giảm 1,7 triệu thùng/ngày.

Con số này đã lao dốc hơn 30%, tương đương 9,7 triệu thùng/ngày, kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2. Đáng chú ý, đây được cho là lần cuối cùng OPEC đưa dữ liệu của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào báo cáo bởi UAE đã rời khỏi tổ chức này vào ngày 1-5.

Các nhà phân tích tại Ngân hàng ING (Hà Lan) cho rằng việc giá nhiên liệu sẽ duy trì ở mức cao trong bao lâu vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Theo họ, điều này phụ thuộc nhiều vào các diễn biến địa chính trị quanh việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, cũng như nguy cơ các cơ sở hạ tầng dầu khí tại Trung Đông bị hư hại nếu xung đột tiếp tục leo thang. 

