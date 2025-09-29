Cảnh báo mới về hiểm họa bệnh tim mạch

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố thông tin trên trước thềm Ngày tim mạch thế giới 29-9, được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về các bệnh tim mạch và tầm quan trọng của việc phát hiện sớm để kịp thời cứu sống, giúp nhiều người có cuộc sống tốt hơn.

Bà Catharina Boehme, người phụ trách văn phòng khu vực nói trên của WHO, hôm 27-9 cho biết các yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim mạch gồm huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc lá, uống rượu bia, chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động. Theo bà Boehme, có tới 85% người mắc tăng huyết áp và tiểu đường trong khu vực không kiểm soát được tình trạng bệnh của mình. Cùng với dân số già hóa và đô thị hóa ngày càng tăng, nguy cơ mắc bệnh tim mạch đang gia tăng, gây áp lực lên các hệ thống y tế vốn đã hạn chế về nguồn lực.

Nhân viên y tế chia sẻ thông tin về bệnh tim mạch tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok - Thái Lan Ảnh: Bangkok Post

Trước đó, theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí y khoa Lancet (Anh) gần đây, số người mắc bệnh tim mạch đã tăng vọt 148% ở 10 quốc gia ASEAN trong 3 thập kỷ. Các nhà nghiên cứu tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (Mỹ) và Trường ĐH Quốc gia Singapore công bố nghiên cứu này dựa trên phân tích dữ liệu sức khỏe tại các quốc gia này từ năm 1990 đến năm 2021. Đáng chú ý, trong năm 2021, khu vực này có tổng cộng 37 triệu người mắc bệnh tim mạch và 1,7 triệu người đã tử vong.