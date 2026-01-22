Cảnh báo mới về khủng hoảng nước

Họ hàm ý rằng đây là cú sốc tạm thời rồi sau đó tình hình sẽ hồi phục. Tuy nhiên, theo một báo cáo được Liên hợp quốc (LHQ) công bố hôm 20-1, nhiều khu vực trên thế giới xuất hiện tình trạng thiếu nước dai dẳng, khiến các hệ thống nước không còn khả năng thực tế để quay trở lại mức nền lịch sử như trước.

Báo cáo của LHQ cho biết thế giới đang nhanh chóng cạn kiệt nguồn dự trữ nước tự nhiên. Hơn một nửa số hồ nước lớn trên thế giới đã suy giảm nguồn dự trữ từ đầu những năm 1990, trong khi khoảng 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã biến mất từ năm 1970.

Ngoài ra, gần 3/4 dân số thế giới hiện sống ở các quốc gia được xếp vào nhóm thiếu nước hoặc thiếu nước nghiêm trọng, với khoảng 4 tỉ người trải qua tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng ít nhất 1 tháng mỗi năm. Song song đó, thiệt hại do hạn hán ước tính lên tới 307 tỉ USD mỗi năm.

Theo trang UN News, báo cáo của LHQ đã đưa ra khái niệm "phá sản nguồn nước", được xác định bởi hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là khai thác và gây ô nhiễm nguồn nước vượt quá lượng bổ sung tự nhiên và các ngưỡng suy giảm an toàn. Yếu tố còn lại là những tổn hại đối với các dạng "vốn tự nhiên" liên quan đến nước - như đất ngập nước hoặc hồ - khiến hệ thống không còn khả năng phục hồi về trạng thái ban đầu.

Xương voi nằm rải rác bên một nguồn nước đã khô cạn ở hạt Turkana, phía Bắc Kenya Ảnh: CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG SA MẠC HÓA (UNCCD)

Ông Kaveh Madani, Giám đốc Viện Nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc Đại học LHQ, nhấn mạnh đối với phần lớn thế giới, trạng thái "bình thường" đã không còn nữa. Theo ông Madani, cảnh báo mới này không nhằm dập tắt hy vọng mà để thúc đẩy hành động.

"Nếu tiếp tục coi những thất bại này như những khủng hoảng tạm thời và xử lý bằng các giải pháp ngắn hạn, chúng ta sẽ chỉ làm trầm trọng thêm thiệt hại về sinh thái và làm gia tăng xung đột xã hội" - chuyên gia này cảnh báo.

Báo cáo của LHQ cho rằng cách tiếp cận hiện nay trong giải quyết các vấn đề về nước đã không còn phù hợp. Ưu tiên lúc này không phải là "trở lại bình thường" mà là xây dựng một "chương trình nghị sự nước toàn cầu" mới nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Báo cáo cua LHQ cũng kêu gọi chuyển đổi từ ứng phó khủng hoảng sang quản lý tình trạng "phá sản nguồn nước", dựa trên việc bảo vệ các nguồn nước còn lại và các chính sách phù hợp với thực tế thủy văn.



