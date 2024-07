Diễn biến mưa trong 24 giờ qua (1 giờ 2-7 đến 1 giờ 3-7):

Khu vực Nam Bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận ở một số nơi như: Ngan Dừa-Bạc Liêu 53.0mm, Sở Sao-Bình Dương 63.4mm, Hương Mỹ-Bến Tre 69.4mm, Núi Bà-Tây Ninh 71.6mm, Dĩ An 1-Bình Dương 84.4mm, Đồng Ban-Tây Ninh 89.6mm, Trần Văn Thời-Cà Mau 97.6mm, Vĩnh Thuận-Kiên Giang 101.6mm...

Khu vực TP HCM có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ghi nhận ở một số nơi như: Cần Giờ 34.4mm, An Phú-Củ Chi 39.0mm, Thủ Đức 24.2mm,...