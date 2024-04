Cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong thời tiết nắng nóng

Ngày 17-4, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thuộc UBND TP HCM tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024 (từ 15-4 đến 15-5) với chủ đề "Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TP HCM, nhấn mạnh thời điểm nắng nóng hiện nay tiềm ẩn rất nhiều mối nguy mất an toàn thực phẩm.

Do đó, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đẩy mạnh các hoạt động xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn; cải cách hành chính cùng các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Về công tác chống thực phẩm bẩn, tức hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ tăng cường các lực lượng chuyên ngành và liên ngành với tất cả 21 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Các xe loa tuyên truyền các khẩu hiệu truyền thông Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 chạy trên các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố

"Riêng với khối trường học năm nay chúng tôi sẽ triển khai kiểm tra đột xuất, không kiểm tra báo trước để kịp thời phát hiện các vi phạm" – bà Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh.

"Bên trong trường học chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ nhưng bên ngoài thật sự rất khó, nhất là các điểm kinh doanh hàng rong. Các phụ huynh cũng cần chủ động hạn chế cho con sử dụng quà vặt ngoài cổng trường, hạn chế cho con tiền tiêu học. Rất có thể có những vụ ngộ độc đã xảy ra mà chúng ta chưa phát hiện như rối loạn tiêu hóa rồi về nhà tự xử lý" – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM nói thêm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan phát biểu sáng 17-4

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, TP HCM có hơn 13 triệu dân, việc kiểm soát an toàn thực phẩm là thách thức lớn và không có lực lượng thanh tra, kiểm tra nào có thể đủ để kiểm soát được toàn bộ. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động chọn mua thực phẩm từ những điểm bán uy tín như một cách đầu tư cho sức khỏe.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thông tin tháng hành động vì an toàn thực phẩm đã được Chính phủ phát động từ năm 1999, mỗi địa phương tùy tình hình cụ thể mà đưa ra những chương trình hành động phù hợp. TP HCM là trung tâm kinh tế văn hóa lớn cả nước, tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nên công tác bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm rất quan trọng.

Ông Long cũng lưu ý TP HCM cần có sự thay đổi trong kiểm soát khi hoạt động kinh doanh đang có sự dịch chuyển lên online gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đặc biệt, vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm trong và ngoài trường học cần được quan tâm bởi ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.