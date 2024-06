Cảnh báo nhiều dạng tội phạm ma túy

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cho biết 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả tuyến trọng điểm như Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, đường biển, đường hàng không, bưu điện. Đặc biệt, tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ và không gian mạng để phạm pháp có xu hướng tăng; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi.



Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp nhiều đơn vị đấu tranh, khám phá thành công 14.461 vụ, bắt giữ hơn 23.000 đối tượng, thu giữ trên 196 kg heroin, hơn 2,34 tấn và 1,47 triệu viên ma túy tổng hợp, 882 kg cần sa. Riêng C04 phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 138 đối tượng, thu giữ hơn 81 kg heroin, hơn 212 kg, 82.000 viên ma túy tổng hợp, 25 kg ma túy tổng hợp dạng nước.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tụ điểm buôn bán ma túy tại bar Phương Lâm. Ảnh: C04

Đại diện C04 dẫn một số vụ việc điển hình như phá tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy tại bar Phương Lâm (quận Tân Phú, TP HCM). Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát xác định bar này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, xây dựng Phương Lâm, hoạt động xuyên đêm đến 4 giờ hôm sau.

"Hằng đêm có DJ và vũ công biểu diễn, trong menu của quán có shisha và bóng cười. Nhân viên tại quán có hành vi chào mời và bán ma túy công khai cho khách" - Trung tướng Nguyễn Văn Viện thông tin. Ông cho hay bar này bố trí 51 bàn, có thời điểm đón 600 lượt khách. Ngày 21-1, C04 chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP HCM huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ kiểm tra, từ đó, thu giữ 435 g ma túy tổng hợp. Tiến hành xét nghiệm nhanh, có 79 trường hợp dương tính với ma túy. C04 sau đó khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can về nhiều tội danh.

Một vụ khác, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do Hoàng Bá Dương và Hoàng Văn Thành (cùng ở Hải Dương) cầm đầu. Thủ đoạn của chúng là cất giấu ma túy vào đèn sưởi, nồi lẩu, lon hộp sữa bột… rồi thông qua dịch vụ vận chuyển để giao nhận ma túy.

Ngày 7-3, tại một khu đô thị cao cấp ở tỉnh Hưng Yên, C04 phối hợp nhiều đơn vị bắt Hoàng Bá Dương, thu giữ 53 kg ma túy tổng hợp và hơn 3.600 gói ma túy nước vui (núp bóng tên gọi "trà xoài"). Cùng thời điểm, công an kiểm tra căn nhà tại quận Long Biên (TP Hà Nội) bắt giữ 3 người khác, thu giữ hơn 5 kg ma túy tổng hợp, 1 máy dập lon, hơn 1.000 vỏ lon, đèn sưởi, bếp lẩu dùng để cất giấu ma túy.

Một tổ công tác khác ập vào căn hộ trong khu đô thị cao cấp ở TP Hà Nội. Tại đây, Hoàng Văn Thành cùng 2 đồng phạm bị bắt cùng nhiều ma túy.

Đề phòng hiểm họa fentanyl Thông tin tại hội nghị cho hay fentanyl - một loại ma túy cực độc - đang bị lạm dụng phổ biến tại Mỹ và một số nước. Năm 2023, nước Mỹ đã ghi nhận khoảng 100.000 ca từ 18 đến 45 tuổi tử vong. Để phòng tránh hiểm họa fentanyl, C04 đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân, thanh thiếu niên, học sinh về tác hại của loại này. Ngoài ra, kiểm tra, xử lý việc xuất nhập khẩu, lưu thông, kê đơn, sử dụng thuốc chứa fentanyl trong điều trị. C04 cũng đề nghị chú trọng cảnh giác các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc, bóng cười...