Cảnh báo "nước vui" tấn công các trường học

Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công đường dây ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, do đối tượng Trần Phước D. (23 tuổi, ngụ xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) vận chuyển từ TP HCM về Quảng Ngãi.

Tang vật thu được trên 6kg ma túy, trong đó số lượng lớn gần 1kg ma túy "nước vui".



Đối tượng Trần Phước D. cùng tang vật 1kg ma túy "nước vui" và 5kg ma túy đá. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Ngoài vụ triệt phá đường dây ma túy nói trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy "nước vui".

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, loại ma túy mới này hòa tan với nước nên rất dễ bị đối tượng xấu ngụy trang như các loại nước giải khát để trà trộn, tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh có điều kiện gây nguy hiểm cho giới trẻ.

Thượng tá Phạm Chí Hân, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ma túy "nước vui" là chất ma túy tổng hợp gồm các chất ma túy như Methylenedioxyl - Methamphetanine; Ketamine; Diazepam.

Các bịch ma túy "nước vui" và ma túy đá. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

"Loại ma túy này có dạng lỏng và dạng bột. Sau khi sử dụng, "nước vui" tác động lên hoạt động của não bộ, làm giảm khả năng nhận thức, mất kiểm soát về hành vi khiến người sử dụng nó có thể gây ra những hành động nguy hiểm cho gia đình và xã hội", Thượng tá Hân cho biết.



Trước nguy cơ trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, đặc biệt là loại ma túy mới "nước vui". Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy "nước vui", nhất là tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; cách nhận biết ma túy này để người dân biết, phòng tránh và tích cực tham gia đấu tranh.

Số lượng ma túy "nước vui" dạng bột. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, tình hình tội phạm hoạt động liên quan đến ma túy "nước vui" có khả năng diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Do vậy, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tới các nhà trường, phụ huynh, cũng như toàn xã hội về tác hại của ma túy, nhất là loại ma túy "nước vui".

Khuyến cáo con em đang trong độ tuổi vị thành niên về việc không tàng trữ và sử dụng các chất ma túy, các loại thực phẩm, đồ uống, chất kích thích không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phụ huynh cần quan tâm đến các biểu hiện tâm sinh lý để có thể sớm phát hiện nếu con em mình sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống, chất kích thích không rõ nguồn gốc và có biện pháp động viên, ngăn chặn kịp thời.