Cảnh báo thiếu mưa, xâm nhập mặn gia tăng

Phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45%-50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50%-55%.

Theo các chuyên gia, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16-5 trong khi ở Trung Bộ dự báo kéo dài đến ngày 17-5.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay có khả năng rất cao xuất hiện El Niño từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm và kéo dài sang năm 2027. Trong năm nay, nắng nóng được dự báo xảy ra nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có thể xuất hiện nhiều.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo khí hậu - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng với dự báo El Niño có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh, mùa mưa ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Đồng thời, mùa mưa ở khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm hơn so với trung bình hằng năm. Đáng chú ý, vào các tháng cuối năm 2026, tổng lượng mưa có khả năng thiếu hụt so với trung bình cùng thời kỳ.

Chuyên gia Nguyễn Đức Hòa khuyến nghị các cấp, ngành và địa phương thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo nhằm chủ động ứng phó với tình trạng thiếu hụt mưa, nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn, nhất là ở khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trong những tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027

Theo TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, với Việt Nam, El Niño thường liên quan đến xu thế nền nhiệt cao hơn trung bình, bốc thoát hơi mạnh hơn và lượng mưa suy giảm trong một số thời kỳ. Điều này làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn, thiếu nước và suy giảm dòng chảy. Tuy nhiên, tác động của El Niño không đồng đều giữa các vùng.

Trong mùa hè và đầu thu năm 2026, có nguy cơ xảy ra nắng nóng diện rộng, thiếu nước cục bộ, nhất là tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ cuối hè sang mùa khô 2026-2027, rủi ro gia tăng tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với tình trạng thiếu mưa, suy giảm dòng chảy, hạn hán và xâm nhập mặn.



