Cảnh báo thủ đoạn làm giả bill chuyển tiền, căn cước công dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cảnh báo thủ đoạn làm giả bill chuyển tiền, căn cước công dân

T.Trực

(NLĐO) – Làm giả bill chuyển tiền với giá 5.000-6.000 đồng/lần, căn cước công dân chỉ 10.000 đồng/lần.

Ngày 22-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp điều tra vụ án hình sự liên quan hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức thông qua một trang web giả mạo.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, bằng thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, các đối tượng đã mua mã nguồn, thuê tên miền và hosting để vận hành trang web fa...com.

Cảnh báo thủ đoạn làm giả bill chuyển tiền, căn cước công dân - Ảnh 1.

Một bill chuyển tiền giả. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Làm giả bill chuyển tiền chỉ 5.000-6.000 đồng/lần

Trang này cung cấp dịch vụ làm giả hình ảnh căn cước công dân với giá chỉ 10.000 đồng/lần, cùng với các loại hình ảnh như làm giả bill chuyển tiền, biến động số dư tài khoản, với giá từ 5.000 đến 6.000 đồng/lần. Sau khi truy cập, người dùng sẽ được cung cấp mã QR để chuyển tiền, sau đó nhận hình ảnh giả theo yêu cầu. 

Tại tỉnh Quảng Ngãi, công an đã ghi nhận gần 100 giao dịch chuyển khoản đến cho đối tượng. Đáng chú ý, nhiều sinh viên đã lừa cha mẹ bằng cách làm giả bill chuyển tiền để xin tiền học phí, nhưng thực chất dùng tiền vào mục đích cá nhân như ăn chơi, tiêu xài.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, đặc biệt trong việc sử dụng tiền và giao dịch trực tuyến.

Những người đã sử dụng dịch vụ làm giả nên chủ động tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, tránh hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Tin liên quan

Mượn 55 bộ hồ sơ đất đai để làm giả chiếm 15 thửa đất công

Mượn 55 bộ hồ sơ đất đai để làm giả chiếm 15 thửa đất công

(NLĐO)- Một chuyên viên đất đai tại Bà Rịa - Vũng Tàu "tuồn" 55 bộ hồ sơ cho bạn mượn, vô tình tiếp tay để bạn làm giả tài liệu, hợp thức hóa đất Nhà nước

Làm giả tài liệu của Sở Giáo dục - Đào tạo, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

(NLĐO) - Các bị cáo đã giả con dấu, hồ sơ đấu thầu và lập khống hợp đồng để chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng từ Công ty Cemaco TP HCM.

Đắk Lắk: Một phụ nữ làm giả giấy báo của công an, lừa 540 triệu đồng

(NLĐO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự một phụ nữ làm giả giấy thông báo của Công an tỉnh để lừa đảo

căn cước công dân cơ quan an ninh Cơ quan an ninh điều tra an ninh điều tra cung cấp dịch vụ không gian mạng giao dịch chuyển khoản tiền học phí vụ án hình sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo