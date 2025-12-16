HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cảnh báo trẻ liên tục đuối nước

H.Yến

Ngày 15-12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho hay nơi đây vừa liên tục tiếp nhận cấp cứu nhiều trẻ đuối nước thương tâm.

 Bé gái (7 tuổi, ở TP HCM) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tổn thương đa cơ quan. Trước đó, trưa 13-12, bé đi dã ngoại cùng trường tại một khu du lịch ở Tây Ninh và có tắm hồ bơi có mực nước khoảng 40-50 cm. Sau đó, bạn bè phát hiện bé úp mặt xuống nước, không cử động; nhân viên cứu hộ, giáo viên đưa lên bờ tiến hành ép tim, thổi ngạt khoảng 7 phút rồi chuyển gấp qua 2 cơ sở y tế gần đó cấp cứu.

Tại đây, bé được hồi sức tim phổi kéo dài, dùng nhiều thuốc vận mạch và đặt nội khí quản. Sau khi có nhịp tim trở lại, bé được chuyển viện đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tổn thương đa cơ quan do thiếu ô xy kéo dài. Dù được tích cực điều trị nhưng bệnh nhi đã tử vong lúc 3 giờ 30 phút sáng 15-12.

Trường hợp thứ hai cũng bị tai nạn đuối nước ở hồ bơi là một bé trai (12 tuổi, ở TP HCM). Trước đó, bé đi học bơi cùng thầy giáo thể dục. Khoảng 14 giờ, bạn bè phát hiện bé ngất chìm trong nước, được vớt lên, sơ cứu nhanh tại chỗ rồi chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau hơn 1 giờ hồi sức, tim bé mới đập trở lại. Tuy nhiên, khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi đã hôn mê sâu, tổn thương não, gan và thận nặng, phải lọc máu. Dù được các bác sĩ tận tâm cứu chữa, song sau gần 2 tuần bệnh nhi cũng không qua khỏi.

