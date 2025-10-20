HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Cảnh cáo" của (S)TRONG

Thùy Trang

(NLĐO)- Ca sĩ (S)TRONG chia sẻ đội hình Tân binh thăng cấp của Tân binh toàn năng thiếu tinh thần đồng đội.

Cuộc chiến nảy lửa của J-Pop, K-Pop và V-Pop - Ai sẽ vô địch?

Cảnh cáo của (S)TRONG - Ảnh 1.

Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu

Cuộc chiến của 3 nền âm nhạc J-Pop, K-pop và V-pop ở chương trình Tân binh toàn năng mới đây thu hút sự chú ý. Nhóm Tân binh nâng cấp của Vpop chiến với "Nhóm nhạc tiền bối" JUSTB đến từ Hàn Quốc và "Hiện tượng Nhật Bản" Kid Phenomenon.

Sự xuất hiện đồng thời của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản phần nào khẳng định bước tiến quan trọng cho ngành giải trí Việt Nam. Nhưng đáng nói, dù là show sống còn nhưng Tân binh toàn năng không khai thác drama mà tập trung hoàn toàn vào trình độ chuyên môn và sự chuyên nghiệp trong quá trình phát triển của các tân binh. 

Đây chính là yếu tố quan trọng tạo ra niềm tin từ phía các nhà sản xuất quốc tế đối với chương trình.

Nhận xét về 2 đại diện quốc tế ở Công diễn 2, NSX toàn năng SOOBIN cho biết: "2 nhóm ở Công diễn 2, mỗi nhóm đều có 1 phong cách khác nhau. 

Nhóm KID PHENOMENON (Nhật Bản) mang đậm dấu ấn cá nhân còn nhóm JUSTB (Hàn Quốc) thì tinh thần đội nhóm rất cao, màu sắc âm nhạc cũng rất thu hút. Nhóm nào cũng đều có thế mạnh riêng và cũng đều là trở ngại lớn cho nhóm Việt Nam".

Tân binh Việt bùng nổ! Ngoại binh gây áp lực, cơ hội vàng để vươn xa!

Cảnh cáo của (S)TRONG - Ảnh 2.

(S)TRONG và SOOBIN

Sự nổi trội của ngoại binh khiến cho tân binh thăng cấp của Việt Nam áp lực và lo lắng. Nhưng cũng chính lực ép mạnh mẽ đến từ cơ hội cạnh tranh vô cùng hiếm hoi này sẽ thúc đẩy các tân binh bứt phá giới hạn bản thân để chinh phục cột mốc cao hơn trong hành trình theo đuổi ước mơ của mình.  "Đây sẽ là lúc khẳng định trình độ của các bạn tân binh đang như thế nào, có thể sẽ là cú tát để quật ngã các bạn ấy hoặc có thể sẽ là điều khiến các bạn ấy tự hào" - NSX Toàn Năng SOOBIN kỳ vọng.

Xuất hiện tại chương trình, ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu đã mang đến cho dàn tân binh thăng cấp nhiều kinh nghiệm làm nghề quý báu, thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến usự phát triển bền vững của thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối và giữ vững tinh thần kế thừa tinh hoa nghệ thuật nước nhà.

Chỉ sau một màn trình diễn thử nghiệm ngắn, (S)TRONG Trọng Hiếu đã chỉ ra vấn đề then chốt về "cái tôi" làm lu mờ đi tinh thần làm việc nhóm: sự thể hiện của các thành viên quá phụ thuộc vào ý muốn và khả năng cá nhân, khiến đội hình, nhịp độ và biên độ vũ đạo trở nên lộn xộn, không thể tìm thấy sự đồng điệu. 

(S)TRONG nhấn mạnh: "Các bạn ai cũng có điểm mạnh của họ, ai cũng có cái hay ho của họ nhưng mà điểm yếu nhất là teamwork. Mọi người không có tinh thần diễn chung, ai cũng có cái tôi khá cao. Tôi chỉ xem 15 giây nhưng tôi nhìn được rõ tinh thần của mọi người, có người tự tin, có người không tự tin, có người rất rụt rè. Điều đó không được, đây là một phần trình diễn nhóm, năng lượng phải chung".

Cảnh cáo của (S)TRONG - Ảnh 3.

Nhóm Tân Binh Thăng Cấp cùng Nhà sản xuất Toàn Năng SOOBIN và (S)TRONG Trọng Hiếu

(S)TRONG khuyên nhủ thẳng thắn: "Trình độ của 1 nhóm được đánh giá bằng khả năng của người yếu nhất" và "Hãy tập nhảy đến khi cơ thể ghi nhớ được động tác mà không cần suy nghĩ". 

Đặc biệt, đội hình Tân Binh Thăng Cấp còn là đại diện của Việt Nam khi giao lưu với các nhóm nhạc quốc tế trong khu vực, ý thức trách nhiệm về màu cờ sắc áo phải luôn là ưu tiên hàng đầu: "Mọi người thi đấu với quốc tế thì thực sự căng. Bởi vì mọi người đang đại diện cho Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam của chúng mình. Mọi người phải nghĩ tôi không chỉ đang diễn cho bản thân mình, để mình được hay, được tỏa sáng mà tôi đang đại diện cho nhóm, cho chương trình và cho âm nhạc Việt Nam. Hãy tập luyện tinh thần, tinh thần của một chiến binh, luôn phấn đấu, không viện cớ và phải luôn có kỷ luật".

Tân Binh Duy Lân cũng thừa nhận lời nhắc nhở từ (S)TRONG là "một hồi chuông bừng tỉnh" để cả nhóm sốc lại tinh thần cho Công diễn 2: "Trong giai đoạn này bọn em đang phải trải qua rất nhiều thử thách khó khăn, khiến cho đôi khi bọn em quên đi mất rằng, bọn em là những người đại diện và là những người mang màu sắc Việt Nam giao lưu với bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, hôm nay khi anh (S)TRONG nhắc lại cũng là một hồi chuông bừng tỉnh bọn em để bọn em sốc lại tinh thần, chuẩn bị thật tốt cho Công diễn 2 lần này".

Tuy đã có khởi đầu không suôn sẻ ở Vòng 1, nhóm Tân binh thăng cấp vẫn chứng minh công sức luyện tập không hề bị uổng phí khi mang đến một màn trình diễn xuất sắc, nhận được sự ghi nhận từ JUSTB và KID PHENOMENON về độ đồng đều và ăn khớp ấn tượng. 

Kết quả cuối cùng được công bố: Tân binh thăng cấp chính thức thành công vượt qua mức Thử thách đầu tiên là 96,5%!

