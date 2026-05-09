Cảnh giác "tội phạm ẩn" bạo hành trẻ em

Ngày 8-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM thăm, tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bé trai (2 tuổi) bị bạo hành đang được chăm sóc, điều trị tại đây.

Báo cáo về mô hình "một cửa" dành cho trẻ bị xâm hại, bạo hành, BSCKII Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bé trai được chuyển đến từ cơ sở y tế tuyến dưới trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng với chỉ số chấn thương 9 điểm. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bé bị chấn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy cũ xương cánh tay gây chảy máu nhiều. Sau khi được cấp cứu tích cực, hiện bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp với sức khỏe đã tạm ổn định. Bệnh nhi là con thứ tư nhưng hiện cả bà nội, bà ngoại và dì ruột đều từ chối nhận nuôi. Mẹ ruột của bé cũng đang mang thai.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt mô hình "một cửa" hỗ trợ trẻ bị bạo hành, xâm hại nhằm xử lý toàn diện cả về y tế, tâm lý và an sinh xã hội. Bệnh viện cũng đã làm việc với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho bé. Dự kiến sau xuất viện, bệnh nhi sẽ được Trung tâm Công tác xã hội TP HCM tiếp nhận, cử người chăm sóc trong thời gian tối đa 3 tháng để thuận tiện cho việc tái khám. Sau giai đoạn này, bé sẽ được chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc và học tập. Hiện toàn bộ chi phí điều trị của bệnh nhi được Phòng Công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ hoàn toàn.

Tại buổi thăm hỏi, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho rằng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với nhiều chính sách lớn đã đi vào cuộc sống trong nhiều năm qua như Luật Trẻ em 2016, Nghị quyết 121/2020 của Quốc hội và Chỉ thị 28 năm 2023 của Bộ Chính trị. Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong bảo vệ trẻ em, được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và được xem là "tội phạm ẩn", khó phát hiện. Điều quan trọng không chỉ là xử lý khi vụ việc xảy ra mà phải có giải pháp căn cơ để phòng ngừa từ sớm, từ xa.

"Sắp tới, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu mô hình phân nhóm nguy cơ bạo hành trẻ em để có biện pháp theo dõi, can thiệp phù hợp; đồng thời tăng cường truyền thông bảo vệ trẻ em. Khi hàng xóm nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành có thể gọi tổng đài 111. Khi được kích hoạt, cả hệ thống sẽ cùng vào cuộc để bảo vệ trẻ trong mọi tình huống" - lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh.